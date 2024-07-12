Полюбившиеся комики из Риги снова выступят в Таллинне

На сцену Heldeke Theatre&Bar выйдут, можно так сказать, сторожилы русскоязычной Таллинской Stand Up сцены - Антон Герасимов и Денис Иванов. Ну, а разбавит эту суровую мужскую юмористическую компанию Кристина Пильска, которая выступит в столице Эстонии впервые.

Уже много лет опытная команда из Риги занимается организацией комедийных мероприятий в странах Балтии, а также других странах Европы. Рига, Таллинн, Вильнюс, Хельсинки, Осло, Тарту, Лиепая, Вентспилс, Эдинбург, Лондон, Амстердам, Цюрих – это лишь некоторые из городов, где уже выступали представители объединения. Стендап – это всегда самая актуальная острая комедия и живой контакт с аудиторией!