Культура
12.07.2024, 17:01

Полюбившиеся комики из Риги снова выступят в Таллинне

 
Комики из Риги
Комики из Риги
ФОТО: Erakogu

Полюбившиеся эстонской публике Stand Up комики из Риги выступят со своей новой летней программой в Таллинне.

На сцену Heldeke Theatre&Bar выйдут, можно так сказать, сторожилы русскоязычной Таллинской Stand Up сцены - Антон Герасимов и Денис Иванов. Ну, а разбавит эту суровую мужскую юмористическую компанию Кристина Пильска, которая выступит в столице Эстонии впервые.

Уже много лет опытная команда из Риги занимается организацией комедийных мероприятий в странах Балтии, а также других странах Европы. Рига, Таллинн, Вильнюс, Хельсинки, Осло, Тарту, Лиепая, Вентспилс, Эдинбург, Лондон, Амстердам, Цюрих – это лишь некоторые из городов, где уже выступали представители объединения. Стендап – это всегда самая актуальная острая комедия и живой контакт с аудиторией!

Для удобства зрителей организованы сразу два сеанса, чтобы попасть могли все.

  • Когда? 20 июля (Суббота)

  • Где? Таллинн, Heldeke Theatre&Bar, Tööstuse 13

  1. Первый сеанс: 18:00 (вход с 17:30) 

  2. Второй сеанс: 21:00 (Вход с 20:30)

Билеты можно найти здесь.

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