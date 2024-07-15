NYT: из Парижа перед Олимпиадой вывезли около 5000 бездомных мигрантов

По информации СМИ, людей увезли на автобусах в другие города, такие как Лион и Марсель. Там их разместили в специальных приютах. В правительстве эти действия назвали „добровольной программой“ по переселению.

Однако NYT выяснило, что власти все-таки ставили цель сократить число бездомных на столичных улицах, находящихся рядом с олимпийскими объектами. Для этого они предлагали мигрантам жилье и социальную помощь.

Ее бездомным действительно обеспечивали, однако получить места для проживания смогли далеко не все. По словам мигрантов, их после перемещения проверяли на соответствие критериям для предоставления убежища.

Если люди отвечали этим критериям, они получали шанс на получение долгосрочного жилья. По подсчетам газеты, такая возможность предоставляется только 40% всех бездомных мигрантов.

О перемещении бездомных людей из Парижа в другие французские регионы писали и другие издания, в том числе The Guardian. По информации СМИ, полиция также зачищала столицу от секс-работников и наркозависимых. Из Парижа вывезли порядка 13 тыс. человек. Год назад при этом мэр города Анн Идальго заявляла, что никого не будут принуждать покинуть столицу.

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