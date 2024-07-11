В Тарту стартуют Дни Латвии: выступит группа, которая представляла Латвию на Евровидении!
В четверг на бульваре Свободы от автомобилей Тарту 2024 стартуют Дни Латвии, где можно будет познакомиться с культурой и традициями наших южных соседей. Тематические дни завершатся бесплатными концертами любимых латвийских групп Carnival Youth и Sudden Lights. Латвийские дни продлятся с 11 по 13 июля.
По словам мэра города Валмиера Яниса Байкса, Валмиера – самый дружественный к Эстонии город, и они делают все возможное, чтобы северные соседи чувствовали себя в Валмиера как дома. „В Тарту мы также чувствуем себя как дома, и здорово вместе праздновать год культурной столицы Европы. Мы благодарны за возможность представить в культурной столице латвийскую культуру, которой мы дорожим – традиции, еду и спорт. Добро пожаловать, чтобы познакомиться и насладиться культурной программой Латвии“, - сказал мэр.
Трехдневная культурная программа будет знакомить жителей и гостей Тарту с деятельностью, культурой питания, ремеслами и традициями латвийских городов. В информационном пункте города Валмиера вы можете ознакомиться с культурными, туристическими и спортивными предложениями региона. Открыта палатка пивоварни Валмиермуйжа, где можно попробовать местный лимонад. Вы также можете проехать на велосипеде по виртуальному городу Валмиера, где вы сможете прокатиться по подъемам и поворотам велосипедной трассы BMX „Валмиера“ олимпийского чемпиона Мариса Штромберга. Известный шеф-повар латвийского телевидения Мартиньш Сирмайс прямо на месте приготовит восхитительный шедевр – мороженое-сорбет, которое сможет попробовать и публика.
По словам руководителя Тарту 2024 Кулдара Лейса, Тарту приветствует гостей со всей Европы, но особенно из Латвии, из которой лежит кратчайший путь к культурной столице. „В этом году символично исполняется десять лет с тех пор, как Рига была культурной столицей Европы. Поэтому знаменательно, что этим летом латыши приедут в Тарту со своей программой, чтобы отпраздновать юбилей культурной столицы Рига 2014“, - добавил Лейс.
В информационной палатке города Цесис можно будет послушать захватывающие истории о регионе и узнать о мероприятиях 2025 года, когда Цесис станет культурной столицей Европы. Кроме того, пройдут мастер-классы по изготовлению бумаги и концерт на струнных барабанах, после чего желающие смогут сами попробовать поиграть на барабанах. Также можно будет попробовать закуски „Labas saknes“, в которых для изготовления продукта используются только овощные соки и мякоть.
11 июля в 19:00 на сцену выйдет группа Carnival Youth, музыка которой представляет собой смесь захватывающих мелодий, яркой энергии и мечтательных звуков. Участники группы – Робертс Ванагс, Алексис Луриньш, а также Эдгарс и Эмилс Кауперс, сыновья вокалиста группы Brainstorm Ренарса Кауперса. На сегодняшний день группа выпустила пять альбомов, получивших признание как в Латвии, так и за рубежом. Начиная с дебютного альбома „No Clouds Allowed“ (2014), группа привлекает внимание своими впечатляющими композициями и магнетическими концертами.
12 июля в 21:00 на сцену выйдет инди-рок-группа Sudden Lights, характеризующаяся запоминающимися, ритмичными, но местами меланхоличными мелодиями и роковыми гитарными исполнениями. В состав группы входят Андрейс Рейнис Зитманис (вокал), Карлис Вартиньш (бас), Карлис Матисс Зитманис (гитара) и Мартис Матисс (ударные). Последний альбом группы получил пять номинаций на Латвийской музыкальной премии, в том числе за лучший дизайн альбома и лучшую концертную запись. В 2023 году Sudden Lights представляли Латвию на музыкальном конкурсе Евровидение. Оба концерта пройдут бесплатно на сцене бульвара Свободы от автомобилей.
В программе культурной столицы можно будет увидеть представителей Латвии и в Вильянди, когда завершится совместная постановка театра Угала и Валмиерского драматического театра „Cosmopolitan“.
В рамках Дней Латвии компания Lux Express откроет регулярную линию Валмиера-Тарту-Валмиера, автобусы которой будут отправляться из Тарту в Валмиеру в 08:15 и 11:00 и из Валмиеры в Тарту в 14:35.
Бульвар Свободы от автомобилей Тарту 2024 будет открыт до 12 августа. Ознакомьтесь с программой Дней Латвии: tartu2024.ee/programm/lati-paevad/?event=96606