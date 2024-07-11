В Тарту стартуют Дни Латвии: выступит группа, которая представляла Латвию на Евровидении!

По словам мэра города Валмиера Яниса Байкса, Валмиера – самый дружественный к Эстонии город, и они делают все возможное, чтобы северные соседи чувствовали себя в Валмиера как дома. „В Тарту мы также чувствуем себя как дома, и здорово вместе праздновать год культурной столицы Европы. Мы благодарны за возможность представить в культурной столице латвийскую культуру, которой мы дорожим – традиции, еду и спорт. Добро пожаловать, чтобы познакомиться и насладиться культурной программой Латвии“, - сказал мэр.

Трехдневная культурная программа будет знакомить жителей и гостей Тарту с деятельностью, культурой питания, ремеслами и традициями латвийских городов. В информационном пункте города Валмиера вы можете ознакомиться с культурными, туристическими и спортивными предложениями региона. Открыта палатка пивоварни Валмиермуйжа, где можно попробовать местный лимонад. Вы также можете проехать на велосипеде по виртуальному городу Валмиера, где вы сможете прокатиться по подъемам и поворотам велосипедной трассы BMX „Валмиера“ олимпийского чемпиона Мариса Штромберга. Известный шеф-повар латвийского телевидения Мартиньш Сирмайс прямо на месте приготовит восхитительный шедевр – мороженое-сорбет, которое сможет попробовать и публика.

По словам руководителя Тарту 2024 Кулдара Лейса, Тарту приветствует гостей со всей Европы, но особенно из Латвии, из которой лежит кратчайший путь к культурной столице. „В этом году символично исполняется десять лет с тех пор, как Рига была культурной столицей Европы. Поэтому знаменательно, что этим летом латыши приедут в Тарту со своей программой, чтобы отпраздновать юбилей культурной столицы Рига 2014“, - добавил Лейс.