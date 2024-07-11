ФОТО | Виртуоз-виолончелист Степан Хаусер привел в экстаз жителей Эстонии

Теперь известный просто как HAUSER, Степан преподнес зрителям Тартуского певческого поля неповторимый музыкальный опыт, в котором характерная ему экспрессия будет переплетена с его романтической и лирической стороной как виртуоза-виолончелиста.

Музыкальный стиль HAUSER можно охарактеризовать как стиль электронной музыки, сочетающий в себе уникальное звучание виолончели с рок-музыкой и визуальным представлением. Его репертуар варьируется от Леди Гаги до Чайковского и от Шакиры до Шостаковича. В концертную программу виолончелист добавил также исполнение популярной композиции „Beach Party“ и мечтательной композиции „Alone Together“, ставших фаворитами среди его поклонников.

„Год культурной столицы Европы оживит Тартуское певческое поле большими концертами, что указывает на то, что наш регион привлекателен для всемирно известных артистов“, сказал руководитель Тарту 2024 Кулдар Лейс. „Музыкальный спектр HAUSER широк, он привлекает как любителей классической музыки, так и любителей поп- и рок-музыки, объединяя самых разных фанатов“, добавил он.

HAUSER выступал со своим новым концертом классической, поп- и рок-музыки на крупнейших концертных площадках по всему миру и своей интерпретацией внес изменения в стандарты музыкальной индустрии. Его версия исполнения композиции Майкла Джексона „Smooth Criminal“ стала интернет-сенсацией и не только покорила миллионы сердец, но и сделала его одним из самых выдающихся инструменталистов столетия.

В составе дуэта 2Cellos Хаусер объездил весь мир – от Королевского Альберт-холла до Сиднейского оперного театра и Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке, продав более миллиона билетов на концерты. В 2021 году в канун Рождества он выступил перед Папой Франциском, его слушателями были также американские президенты, королева Елизавета II и король Чарльз.