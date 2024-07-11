ФОТО | Полуголый Ууспыльд скоро на эстонских экранах! В Таллинне начались съемки фильма „Ян Ууспыльд едет домой“

Как отмечается в аннотации к новому фильму, он сачком захватывает инфлюенсеров, акул бизнеса, поп-звездов, политиков, гуру, бизнес-коучей и бросает их в большую центрифугу, чтобы выжать из этого суть нынешней Эстонии, передает rus.err.ee.

По словам режиссера и сценариста Андреса Маймика, сейчас лучшее время для съемок такого фильма. „Отметивший 50-летие Ян Ууспыльд, безусловно, находится в творческом расцвете, но из-за своей яркой жизни продолжает оставаться главным любимцем желтых СМИ. Вся эта бурлящая вокруг него красочная жизнь - влюбленности, мотоциклы, женщины, проблемы с деньгами, потеря и поиск себя - это самый качественный исходный материал для нового киноматериала“, - сказал Маймик.

Фильм начинается с того, что актер Ян Ууспыльд должен снять для салона красоты своей летней возлюбленной Бритты рекламный ролик. В этот момент ему звонит официальная жена и ставит его перед фактом: он должен вернуться домой и вернуть все деньги, которые были потрачены.

Поскольку Ян всегда делает то, что хотят женщины, он начинает искать выход из сложной ситуации. Кажется, что он нашел решение - сняться в новой версии фильма о его жизни. Но увы, режиссер принимает решение отказаться от Яна из-за его плохого публичного имиджа. После этого Ян решает запустить летний тур с самим собой в главной роли.

Помимо Ууспыльда, в фильме снимаются Отт Сепп, Мярт Аванди, Индрек Таалмаа, Айн Мяэотс, Карин Раск, Тарво Сымер, Лийза Сааремяэль, Грете Юргенсон, Эрих Кригер, Отт Райдметс, Франц Мальмстен, Саара Нюганен, Тоомас Хендрик Ильвес, Андрес Маймик, Райн Толк, Рагне Пекарев, Лийза Линхейн, Мяртен Матсу, Карл Бирнбаум, Рауль Саареметс, Генри Кырвитс (Генка) и другие.