Директор Рижского русского театра: слово „русский“ из нашего названия исчезнуть не должно

В последние пару месяцев в Эстонии велась активная публичная дискуссия о будущем Русского театра. Высказывались мнения о том, что он мог бы сменить название, убрав оттуда слово „русский“, и больше обращать внимания на эстонскую драматургию. Есть ли подобная дискуссия в Латвии? Ведь в последнее время все чаще стало встречаться сокращенное написание названия - театр Чехова.

„Я объясню. Это никак не связано с войной. Мы театром имени Чехова пытались называться уже задолго до войны. В сокращенном варианте. Но в длинном, официальном названии мы „Рижский русский театр имени Михаила Чехова“. Представляете, шесть слов! И нам очень сложно в медийных пространствах использовать емко и быстро название театра, чтобы коммуницировать с общественностью. И маркетинг задолго до войны решил оставить сокращенную форму - театр Михаила Чехова. И в логотипе 2019 года тоже это сокращенное название. Это никак не связано с войной и тем, что мы хотим уйти от слова „русский“, - пояснила в передаче „Подробности“ на „Радио 4“ Дана Бйорк.

„Наоборот, мы стоим на очень жесткой позиции, что слово „русский“ из нашего названия не исчезнет. Потому что, во-первых, слово „русский“ обозначает, на каком языке мы играем, какую культуру мы представляем. Нашему театру - 140 лет, и название „русский“ было всегда. Мне кажется, было бы очень нечестно по отношению к русскоязычному населению Латвии уходить от своей идентичности, убрав из названия слово „русский“. И, во-вторых, нам нужно защищать русский язык, русскую культуру. Это наша миссия сегодня“, - добавила директор Рижского русского театра.

„Живем сегодняшним днем, пытаемся жить честно, открыто, смело по отношению к своим ценностям и задачам. И надеемся, что русский театр будет жить бесконечно количество веков. А об этом Смутном времени наши следующие поколения будут вспоминать и рассказывать, как было когда-то“, - отметила Бйорк.

В сентябре 2022 года в Литве Русский драматический театр переименовали в Вильнюсский старый театр.