МВД России объявило в розыск проживающего в Эстонии педагога Диму Зицера

Ранее суд заочно арестовал его. Зицер жил и работал в Петербурге, после полномасштабного вторжения в Украину он уехал из России. Об уголовном деле он узнал от журналиста издания MR7. Педагог не знает, что стало поводом для дела, но, по его словам, это может быть „все что угодно“, в том числе его посты в социальных сетях.

„Есть важный нюанс в происходящем: я не гражданин России и никогда им не был. И в карточке суда не указано мое отчество как раз потому, что его нет в моем паспорте. То есть теперь по этой статье можно будет пересажать еще и половину Европы?“ – прокомментировал он изданию „Настоящее время“.

В апреле этого года провластные активисты организации „Отцы России“ написали донос в прокуратуру. Они просили проверить Зицера и его школу на возможное финансирование Вооруженных сил Украины.

Правозащитный проект „ОВД-Инфо“ выяснил, что в настоящее время фигурантами антивоенных дел в России являются более 980 человек, причем более 280 из них уже осуждены. Фигурантами дел о военных „фейках“ являются 312 человек, о призывах к терроризму – 173 человека.