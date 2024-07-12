ПОДКАСТ | Открытый гей, переехавший в Эстонию, о своем каминг-ауте, принятии себя и сексе со священником: „Я мужчина – люблю мужчин“
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В этом эпизоде подкаста „Поехали ко мне“ мы встретились с Вовой (ему не нравится, когда его называют Владимиром, потому что это вызывает негативные ассоциации). Вова открытый гей, который решился распахнуть перед нами свою душу и поделиться самым сокровенным.
В этом подкасте вы получите весь спектр чувств: от счастья, радости, веселья и разрывного смеха до недоумения, шока и массы противоречивых эмоций.
Вова рассказал, как осознал свою сексуальную ориентацию, как произошел каминг-аут, как отреагировали на его откровения родители и к чему это привело.
„Поехали ко мне“ – это открытый разговор на темы, которые зачастую обсуждать стесняются. Это подкаст, в котором мы раскрываем тему секса в Эстонии через истории наших гостей.
Особенности отечественного дейтинга, секс-профессии, оргии и тайные фетиши − смело и без стеснения мы обсуждаем самые табуированные темы. Насколько интимная жизнь жителей нашей страны на самом деле насыщенна и многогранна? Главная цель подкаста − изучить все стороны сексуальной культуры Эстонии. Ведущие подкаста – журналисты RusDelfi Виктория Соломончук и Артур Изумрудов.
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