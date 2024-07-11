Реакция Димы Зицера на новость о розыске: „Теперь появится список стран, в которых бывать не стоит“

"При каких обстоятельствах меня застала эта новость? Я сидел в Берлине с бокалом вина, с прекрасными друзьями. Это было неожиданно. Это всегда так неожиданно и странно“, - признался Дима Зицер.

По его словам, реакция была молниеносной. „Заказал еще бокал вина“, - бодрясь, ответил Дима. „Скажу так: это, конечно, неприятно. Это неприятно, и это противно. Это, как три минуты назад сказала моя очень хорошая подруга, оскорбительно, и я согласен с этим определением. В этот момент думаешь о том, что, к сожалению, это может настичь каждого человека. И думаешь о людях, которые тебе дороги, о близких, о знакомых, о приятелях“, - откровенно поделился первыми эмоциями педагог.

Как это может отразиться на вас, на вашей деятельности, возможно, на „Апельсине“ (школа неформального образования в Санкт-Петербурге, которую основал Зицер, - прим. ред.)?

„Ну, с „Апельсином“ история простая - мы не сотрудничаем уже несколько лет, поэтому, я думаю, что никак. Хотя у них мозгов может хватить на все что угодно. Понимаете, они могут начать выжигать поле довольно широко, но формального и даже неформального повода, в общем-то, нет. На мою деятельность в целом, так или иначе, может, конечно, потому что у меня много разных проектов, разных программ в разных странах. Наверное, теперь появится сейчас быстро список стран, в которых бывать не стоит, но Эстония к ним не относится, к счастью“.