Шелли Дюваль, легендарная звезда фильма „Сияние“, умерла в возрасте 75 лет
Известная по таким фильмам, как „Сияние“, „Энни Холл“ и „Нэшвилл“, культовая американская актриса Шелли Дюваль умерла в возрасте 75 лет от осложнений, связанных с диабетом, сообщает Euronews.
Шелли Дюваль, которая сыграла Венди Торренс в фильме ужасов Стэнли Кубрика „Сияние“ по роману Стивена Кинга, а также многие другие культовые роли, умерла в возрасте 75 лет.
Дюваль скончалась во сне в четверг 11 июля в Бланко, штат Техас, из-за осложнений после диабета, сообщает The Hollywood Reporter. Ее партнер, музыкант клуба „Завтрак“ Дэн Гилрой, подтвердил эту новость.
„Моя дорогая, милая, замечательная спутница жизни и подруга покинула нас. Слишком много страданий в последнее время, теперь она свободна. Улетай, прекрасная Шелли“, - сказал Гилрой.
Актриса, родившаяся 7 июля 1949 года в Форт-Уэрте, штат Техас, неоднократно снималась у Роберта Олтмена, в фильме которого „Брюстер МакКлауд“ она сыграла свою первую роль. В дальнейшем она снялась в его фильмах „Маккейб и миссис Миллер“, „ Воры как мы“ и „Нэшвилл“. В 1977 году она получила Пальмовую ветвь Каннского фестиваля за лучшую женскую роль в фильме Олтмена „Три женщины“.
На вопрос The New York Times в 1977 году, почему она решила продолжать работать с Олтменом, она сказала: „Он предлагает мне чертовски хорошие роли. Ни одна из них не была похожа на другую. Он очень уверен во мне, доверяет и уважает меня, не ставит передо мной никаких ограничений и не запугивает меня, и я люблю его“.
„Я помню первый совет, который он мне дал: „Не принимай себя всерьез“. Иногда я чувствую себя эгоцентричной, и вдруг этот совет всплывает в моей голове, и я смеюсь“.
В 1977 году Дюваль сыграла в фильме Вуди Аллена „Энни Холл“, а затем снялась в роли Олив Ойл в фильме Олтмана „Попай“ вместе с Робином Уильямсом в 1980 году. Затем в фильме Стэнли Кубрика она сыграл роль Венди Торранс, жены героя Джека Николсона в фильме „Сияние“ по роману Стивена Кинга.
Фильм „Сияние“, съемки которого длились 13 месяцев, стал для Дюваль тяжелым этапом, поскольку Кубрик заставлял ее „плакать по 12 часов в день в течение нескольких недель подряд“, - сказала она в 1981 году в интервью журналу People. „Я никогда больше не отдам себя настолько. Если вы хотите причинять боль и называть это искусством - вперед, но не со мной“.
Для одной из сцен, культовой сцены с бейсбольной битой, ей потребовалось сделать 127 дублей. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса как рекордсмен по количеству дублей сцены с диалогом.
Среди других ее ролей - фильм Терри Гиллиама „Бандиты во времени“ и комедия „Роксана“ со Стивом Мартином.
В 1980-е годы Дюваль продюсировала серию детских шоу, основанных на классических историях. Режиссерами этих шоу были Тим Бертон и Фрэнсис Форд Коппола, а приглашенными звездами - Робин Уильямс, Джейми Ли Кертис, Лора Дерн и Молли Рингвальд.
В 1995 году Дюваль снялась в фильме Стивена Содерберга „Под землей“, а в следующем году - в фильме Джейн Кэмпион „ Портрет леди“.
Она ушла из кино в 2002 году, но вернулась на экран 20 лет спустя с ролью в фильме „Лесные холмы“.