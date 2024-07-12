Шелли Дюваль, легендарная звезда фильма „Сияние“, умерла в возрасте 75 лет

Шелли Дюваль, которая сыграла Венди Торренс в фильме ужасов Стэнли Кубрика „Сияние“ по роману Стивена Кинга, а также многие другие культовые роли, умерла в возрасте 75 лет.

Дюваль скончалась во сне в четверг 11 июля в Бланко, штат Техас, из-за осложнений после диабета, сообщает The Hollywood Reporter. Ее партнер, музыкант клуба „Завтрак“ Дэн Гилрой, подтвердил эту новость.

„Моя дорогая, милая, замечательная спутница жизни и подруга покинула нас. Слишком много страданий в последнее время, теперь она свободна. Улетай, прекрасная Шелли“, - сказал Гилрой.

Актриса, родившаяся 7 июля 1949 года в Форт-Уэрте, штат Техас, неоднократно снималась у Роберта Олтмена, в фильме которого „Брюстер МакКлауд“ она сыграла свою первую роль. В дальнейшем она снялась в его фильмах „Маккейб и миссис Миллер“, „ Воры как мы“ и „Нэшвилл“. В 1977 году она получила Пальмовую ветвь Каннского фестиваля за лучшую женскую роль в фильме Олтмена „Три женщины“.

На вопрос The New York Times в 1977 году, почему она решила продолжать работать с Олтменом, она сказала: „Он предлагает мне чертовски хорошие роли. Ни одна из них не была похожа на другую. Он очень уверен во мне, доверяет и уважает меня, не ставит передо мной никаких ограничений и не запугивает меня, и я люблю его“.

„Я помню первый совет, который он мне дал: „Не принимай себя всерьез“. Иногда я чувствую себя эгоцентричной, и вдруг этот совет всплывает в моей голове, и я смеюсь“.

В 1977 году Дюваль сыграла в фильме Вуди Аллена „Энни Холл“, а затем снялась в роли Олив Ойл в фильме Олтмана „Попай“ вместе с Робином Уильямсом в 1980 году. Затем в фильме Стэнли Кубрика она сыграл роль Венди Торранс, жены героя Джека Николсона в фильме „Сияние“ по роману Стивена Кинга.