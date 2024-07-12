ФОТО | Стартовал морской фестиваль Tall Ships Races! Смотрите, кто пришел на открытие

Поистине грандиозный морской праздник Tall Ships Races соберет в портах Таллинна более 60 больших парусников из 16 стран со всего мира. Можно будет подняться на борт многих из них! Суда, участвующие в международной парусной регате, – это достопримечательности с очень разной историей: среди них есть бывшие рыболовецкие, грузовые и военные суда, учебные суда вузов и парусники, принадлежащие государственным учреждениям.

В течение четырех дней в портах столицы будет царить особое праздничное настроение: можно будет подняться на парусники, послушать лучших эстонских артистов и принять участие в мероприятиях на суше и воде.

Парад экипажей Tall Ships Races Tallinn 2024 состоится 12 июля в 16:00: шествие пройдет от Башенной площади до Летной гавани.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте , там же приведена информация о всех парусниках.