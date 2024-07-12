„Дождь“: Беркович и Петрийчук посадили по доносу Никиты Михалкова

Российских режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук посадили на шесть лет по статье об „оправдании терроризма“ по доносу известного режиссера Никиты Михалкова, рассказала в четверг, 11 июля, ведущая телеканала „Дождь“ Юлия Таратута со ссылкой на осведомленные источники.

По ее словам, поскольку доступ к президенту России Владимиру Путину с началом пандемии коронавируса и, тем более, с началом войны против Украины стал затруднен, Михалков доставил свой донос главе Следственного комитета (СКР) РФ Александру Бастрыкину, причем дело происходило в бане, где оба, как рассказала Таратута, „часто собираются, чтобы обсудить судьбы России“.

Антивоенные стихи Беркович

Как сообщил один из собеседников ведущей „Дождя“, Михалков пожаловался не на спектакль „Финист Ясный сокол“, за постановку которого формально посадили женщин, а на антивоенные стихи Беркович. По сведениям источника The Insider, речь идет о стихотворении, в котором есть такие строки:

„Летят по небу мобики

В далекие места.

Внизу раскрыты гробики,

А сверху пустота...

Могли восстать из ватников

,Могли не есть, не пить,

Могли убить соратников

И Самого убить“.

Никита Михалков, как утверждают источники Таратуты, мог представить пассаж про „Самого“ как антипутинский, чтобы побыстрее дать делу ход. Кроме того, как говорит один из ее собеседников, свою роль в случившемся могло сыграть и то, что Михалков является антисемитом, а Беркович - еврейка.

Показательный процес

Другой источник отмечает, что российские спецслужбы и сами были заинтересованы в показательном деле против Евгении Беркович и Светланы Петрийчук, чтобы „указать деятелям искусства и протестно настроенным россиянам их место“, поэтому роль Михалкова здесь могла быть „факультативной“.

8 июля Второй западный окружной военный суд приговорил Евгению Беркович и Светлану Петрийчук к шести годам колонии общего режима по делу о „публичном оправдании терроризма“ с использованием интернета в спектакле „Финист Ясный Сокол“, поставленном независимым театральным проектом Беркович „Дочери СОСО“ по пьесе Петрийчук. В постановке рассказывается о женщинах из России, которые вышли замуж за исламистов и уехали в Сирию, где их завербовали боевики.