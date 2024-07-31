Бикини принцессы Леи, молот Тора и шлем из „Мандалорца“ продадут на аукционе в Голливуде

Среди них — бутафорский штурмовой истребитель Y-wing, который помог Люку Скайуокеру уничтожить „Звезду смерти“ в фильме „Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда“, металлическое бикини принцессы Леи из „Звездных войн. Эпизод VI: Возвращение Джедая“, картина „USS Enterprise“ Грега Джина, постер „Бегущего по лезвию“, молот Тора, использованный в картине „Тор-2: Царство тьмы“, и шлем из „Мандалорца“.

„Heritage вновь собирает вместе важнейшие культурные артефакты, которые никогда прежде не оказывались в одном месте“, — сказал в своем заявлении Джо Маддалена, исполнительный вице-президент Heritage Auctions.

„Наличие всех этих предметов в одном пространстве заставляет осознать, насколько эти научно-фантастические фильмы и телевизионные шоу повлияли на формирование наших взглядов и представлений о мире“, — добавил он.

Стартовая цена бикини принцессы Леи Органы в исполнении Кэрри Фишер составит 30 тыс. долларов, а Y-wing предложат покупателям за 300 тыс. Шлем Дина Джарина из „Мандалорца“ будет стоить около 20 тыс. долларов.

За корабль USS Excelsior предлагают отдать более 40 тыс. долларов, а ранний сценарий легендарного фильма „2001 год: Космическая одиссея“ Стэнли Кубрика и Артура Ч.Кларка — более 10 тыс. долларов. Молот Мьельнир обойдется поклонникам от 17,5 тыс. долларов. Аукцион пройдет 25–26 июля в Лос-Анджелесе.