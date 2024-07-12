В Таллинне покажут спектакль-диалог „Клуб Разбитых сердец“ с Варварой Шмыковой в главной роли

О чем ставить спектакль в наши дни? Ответ прост. Только о том, чего так сильно не хватает в мире, который одержим битвами. О любви! Искусство пока не нашло метод говорить о глобальном не через личное, ведь его создает человек. Чтобы говорить о любви в мире, следует в первую очередь говорить о любви внутри нас!

Варвара Шмыкова в спектакле-диалоге „Клуб Разбитых сердец“. В главных ролях актёры театра и кино Варвара Шмыкова и Никита Еленев. Размышления о сущности любви с обращениями к современным и классическим произведениям художественной литературы и поэзии.

Откровенный и честный разговор о любви между актерами и аудиторией, в котором каждый зритель сможет увидеть частичку себя. Варвара Шмыкова и Никита Еленев вместе с гостями Клуба Разбитых Сердец пройдут через радости и боли человеческих отношений, вдохновляясь великими текстами о любви. Возможно, именно в этот вечер удастся приблизиться к ответу на главный вопрос: Что же такое любовь?В спектакле звучат тексты Мишеля Уэльбека, Джеймса Джойса, Вероники Тушновой, Роберта Рождественского, Николая Заболотского, Ивана Бунина, Александра Островского, Веры Полозковой и других авторов.

Над спектаклем работали:

Драматург - Карина Бесолти

Режиссер - Игорь Шаройко, Варвара Шмыкова

Автор идеи - Михаил Дягтярёв, Варвара Шмыкова, Михаил Шамков

Актёры - Варвара Шмыкова, Никита Еленев

Художник по свету и звукорежиссёр: Юрий Галкин

Produced by ARETE

16+Продолжительность: 1 час 20 минут с музыкальным антрактом

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