В Таллинне покажут спектакль-диалог „Клуб Разбитых сердец“ с Варварой Шмыковой в главной роли
2 ноября на сцене Центра русской культуры состоится долгожданная встреча - спектакль „Клуб Разбитых сердец“ с настоящим романтическим сюжетом!
О чем ставить спектакль в наши дни? Ответ прост. Только о том, чего так сильно не хватает в мире, который одержим битвами. О любви! Искусство пока не нашло метод говорить о глобальном не через личное, ведь его создает человек. Чтобы говорить о любви в мире, следует в первую очередь говорить о любви внутри нас!
Варвара Шмыкова в спектакле-диалоге „Клуб Разбитых сердец“. В главных ролях актёры театра и кино Варвара Шмыкова и Никита Еленев. Размышления о сущности любви с обращениями к современным и классическим произведениям художественной литературы и поэзии.
Откровенный и честный разговор о любви между актерами и аудиторией, в котором каждый зритель сможет увидеть частичку себя. Варвара Шмыкова и Никита Еленев вместе с гостями Клуба Разбитых Сердец пройдут через радости и боли человеческих отношений, вдохновляясь великими текстами о любви. Возможно, именно в этот вечер удастся приблизиться к ответу на главный вопрос: Что же такое любовь?В спектакле звучат тексты Мишеля Уэльбека, Джеймса Джойса, Вероники Тушновой, Роберта Рождественского, Николая Заболотского, Ивана Бунина, Александра Островского, Веры Полозковой и других авторов.
Над спектаклем работали:
Драматург - Карина Бесолти
Режиссер - Игорь Шаройко, Варвара Шмыкова
Автор идеи - Михаил Дягтярёв, Варвара Шмыкова, Михаил Шамков
Актёры - Варвара Шмыкова, Никита Еленев
Художник по свету и звукорежиссёр: Юрий Галкин
Produced by ARETE
16+Продолжительность: 1 час 20 минут с музыкальным антрактом
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