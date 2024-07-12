Культура
12.07.2024, 16:30

В прошлом году в Пярну умер посетитель фестиваля Beach Grind. Вынесли ли организаторы и полиция урок из инцидента?

 
вероятная причина - передозировка
Beach Grind 2023 sissepääs
Beach Grind 2023 sissepääs
ФОТО: Eiliki Pukk

12-13 июля в Пярну снова проходит музыкальный фестиваль Beach Grind. В прошлом году на нем произошел трагический случай - принявший наркотики молодой человек скончался в арестном доме. Какой урок вынесли из инцидента организаторы фестиваля и полиция, и что в этом году сделают по-другому?

В прошлом году в арестном доме в Пярну умер 20-летний молодой человек - предположительно из-за передозировки. Его туда доставили с музыкального фестиваля Beach Grind. Молодой человек предупредил полицейских, что принимал наркотики, но медицинские сотрудники заявили, что его показатели были в пределах нормы.

„В этом случае сотрудники службы безопасности доставили мужчину с подозрением на наркотическое опьянение в полицейскую палатку, после чего медики проверили его здоровье“, - сообщил тогда префект департамента полиции и погранохраны Кайдо Кыплас. По словам полиции, молодой человек шел на контакт и подтвердил, что употреблял наркотические вещества.

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