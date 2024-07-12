В прошлом году в Пярну умер посетитель фестиваля Beach Grind. Вынесли ли организаторы и полиция урок из инцидента?

12-13 июля в Пярну снова проходит музыкальный фестиваль Beach Grind. В прошлом году на нем произошел трагический случай - принявший наркотики молодой человек скончался в арестном доме. Какой урок вынесли из инцидента организаторы фестиваля и полиция, и что в этом году сделают по-другому?