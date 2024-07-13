ФОТО | Пярну гудит! Тысячи молодых людей заполонили курортный город - всему виной фестиваль Beach Grind
Самый ожидаемый фестиваль этого лета Beach Grind пройдет уже в одиннадцатый раз в Пярну.
Вот уже который год подряд на время фестиваля Beach Grind курортный город Пярну заполняется не только отдыхающими, но и любителями музыки. Тысячи молодых людей съезжаются в летнюю столицу, чтобы в течение двух дней оторваться по полной.
В пятницу гостей фестиваля порадовали Marshmello (США), Bru-C (UK), Rudimental (Великобритания), Delta Heavy (Великобритания), Bou (Великобритания), 5MIINUST x Puuluup, Bedwetters, Arop, Bombossa Brothers, Wateva, Siimi, Majestim и другие.
Фестиваль продолжится в субботу, 13 июля. На сцену выйдут Oliver Tree (США), Chase & Status (Великобритания), Cassö (Великобритания), Venbee (Великобритания), Nublu & Mikael Gabriel, NOEP и другие.