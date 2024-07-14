ФОТО | Не протолкнуться! В третий день Tall Ships Races в таллиннских портах прошли гриль-соревнование и ночной праздник песни

В третий день морского праздника гостям было предложено множество развлечений в Летной гавани, порту Ноблесснер и круизной зоне Ванасадам. Желающие могли подняться на борт некоторых судов.

В круизной зоне Ванасадам по инициативе Grillfest прошел чемпионат Эстонии по приготовлению рыбы на гриле, а вечером в конце круизного причала можно было увидеть уникальный танец буксиров компании Alfons Håkans.

Для семей с детьми в субботу были организованы веселые мероприятия от соревнований до игр, выступила и любимица детей Lolala со своей группой. Кроме того, на сцене круизного причала Ванасадам перед зрителями предстали София Рубина с программой I am Soul, Марта Лотта & Analoog и Lexsoul Dancemachine.

В Летной гавани продолжилось соревнование Tallinn Race, в море на парусниках вышли люди с особыми потребностями.

Для семей с детьми в программе были предусмотрены спортивные игры, соревнования и различные представления.

Публику развлекали DJ Ruff, группа Лийс Лемсалу, James Werts World Project, в яхтенной гавани выступили Пеэтер Киввит (аккордеон) и Марко Матвере, Таллиннский камерный оркестр и Тыну Кальюсте с концертом „Старый матрос“.

Вечером гости морского праздника могли подпевать участникам ночного праздника песни „Мы и море“, подготовленного специально для Tall Ships Races Tallinn 2024. Захватывающий день завершился за час до полуночи звуком туманных горнов судов.

На территории порта Ноблесснер и сцене можно было увидеть научное шоу Top KVARK, выступили Карлос и Рауль Укареда, Марис Пихлап, Sibyl Vane и трио Элины Нечаевой.

Для детей была подготовлена насыщенная программа со спортивными и другими играми и пр.

Программа Tall Ships Races Tallinn 2024 опубликована ЗДЕСЬ.