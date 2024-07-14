Умерла актриса Шэннен Доэрти

Доэрти умерла от рака груди, который ей диагностировали в 2015 году, пишет Variety. Доэрти было 53 года.

Шэннен Доэрти известна по роли Брэнды Уолш в сериале „Беверли-Хиллз, 90210“, первый сезон которого вышел в 1990 году. Позже она снималась в сиквелах — „90210: Новое поколение“ (2008) и „BH90210“ (2019).

Также Доэрти сыграла роль старшей сестры Прю Холлиуэл в сериале „Зачарованные“. Первый сезон вышел в 1998 году, последний сезон с участием актрисы — в 2001 году.

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