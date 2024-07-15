Музей дизайна отметит свой день рождения входным билетом за 1 евро, мастер-классом и специальной экскурсией

В 12.00 начнется мастер-класс для взрослых и детей, где можно будет научиться оформлять текстильные сумки в технике буквенной печати. Все материалы вы получите на месте, но музей просит зарегистрироваться заранее; стоимость участия – пять евро.

В 15.00 начнется специальная экскурсия в честь дня рождения, на которой вам расскажут о примечательной и долгой истории музейного здания, а также покажут выставки. Экскурсия проводится на эстонском языке, бесплатно и без предварительной регистрации.

В 18.00 соберется книжный клуб ETDM, чтобы поделиться впечатлениями о книгах об Айно и Алваре Аалто.

Эстонский музей прикладного искусства и дизайна был открыт в 1980 году, накануне Олимпийской парусной регаты в Таллинне, в это же время родилось и мороженое Regatt – вот почему оно стало традиционным угощением в день рождения музея.

В течение всего дня в музее будут открыты постоянные выставки „Собрание сочинений“ и „Введение в эстонский дизайн“, а также временные выставки – „Эстонские премии за лучший дизайн 2012–2022 гг. Промежуточные итоги“ и персональная выставка художницы по металлу и дизайнера украшений Лейды Ило „Голова в облаках, ноги на земле“.

В музейном магазине все музейные издания будут предлагаться со скидкой 20%.

В день рождения музей и магазин открыты с 11.00 до 20.00.

Для владельцев Музейной карты (Muuseumikaart) и карты Tallinn Card вход бесплатный!