ФОТО и ВИДЕО | Сотрудничающий с „Яндексом“ американский певец Оливер Три все же выступил в Пярну на Beach Grind

Концерт Оливера Три в Вильнюсе было решено отменить, поскольку тот намерен в сентябре принять участие в фестивале в Казахстане. Спонсором фестиваля является российская компания Yandex. На этом же фестивале должна была выступать британская рок-группа Editors, но на данный момент они отменили свое выступление. По их словам, такое решение было принято, когда они узнали, кто является главным спонсором фестиваля.

„После длительных переговоров с командой исполнителя и попыток объяснить ответственность Yandex в финансировании войны России в Украине, команда Оливера Три все же решила участвовать в фестивале. Это решение идет вразрез с нашими ценностями и позицией Литвы“, – написали в социальной сети представители 8 Days A Week.

Тем не менее выступление Оливера Три на пярнуском фестиваля Beach Grind состоялось - артист вышел на сцену в субботу поздним вечером, в 22:30. По словам посетителя фестиваля, во время его выступления местами шел сильный дождь, но это не испортило настроение публики.

Читателя Kroonika прислал видео, в котором Оливер Три благодарит Томми Кэша. „Я бы сецчас не был на этой сцене, если бы не было Томми Кэша“, - сказал американский певец, скорее всего, сыылаясь на их общий сингл „Turn It Up“, который вышел в 2021 году.

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Оливер Три в прошлом несколько раз посещал Россию, а незадолго до вторжения российских войск в Украину заявил, что хотел бы провести в России больше времени.

Организаторы Beach Grind на запрос журнала Kroonika не ответили.