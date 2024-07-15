ФОТО | Она потрясающая: проходящая лечение от рака Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона в компании дочери

Принцесса Уэльская посетила финальный день теннисного чемпионата Уимблдон-2024. Это мероприятие она обычно не пропускает, поскольку является большой поклонницей спорта и покровительница Всеанглийского клуба большого тенниса. Ежегодно она вручает награду победителю.

Некоторое время было под вопросом, появится ли Кэтрин на мероприятии, из-за своего диагноза, и ей даже подготовили замену в лице герцогини Глостерскаой Биргитты.

Однако врачи позволили принцессе посетить мероприятие она появилась в королевской ложе со своей очаровательной дочерью Шарлоттой. На Кейт было роскошной и скромное фиолетовое платье от Safiyaa длины миди с элегантными складками в зоне груди. Платье идеально подчеркивало ее тонкую талию. Образ Кейт дополнила брошью-бантом, которую всегда надевает на это мероприятие, сумкой нюдового цвета, несколькими золотыми браслетами и серьгами.

Напомним, что большую часть последних шести месяцев она вне поля зрения общественности, поскольку она проходит лечение от рака. Принцесса появилась только один раз с тех пор, посетив Trooping the Colour в июне вместе с другими членами королевской семьи, своим мужем и детьми. Это ее появление на публике стало вторым.