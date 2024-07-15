Шоубиз
15.07.2024, 10:06

61-летнего Джонни Деппа заподозрили в романе с россиянкой – копией Эмбер Херд

 (1)
Джонни Депп
Джонни Депп
ФОТО: Clemens Niehaus via www.imago-images.de | Scanpix

Голливудского актера и музыканта Джонни Депп заподозрили в романе с россиянкой, копией его бывшей жены, актрисы Эмбер Херд.

Как пишет Daily Mail, звезда Голливуда сейчас живет в Великобритании. Артист переехал туда из США после тяжелого развода с Эмбер Херд. Однако, похоже, личная жизнь знаменитости налаживается. Актера застали в компании россиянки-визажистки Юлии.

Папарацци успели сфотографировать парочку в Лондоне, когда они шли мимо, держась за руки, и улыбались друг другу.

Сейчас актер не комментирует слухи о своей личной жизни. Однако 61-летнего Джонни Деппа уже не в первый раз замечают в компании этой россиянки Юлии, которая является владелицей салона красоты в Чехии. Впервые их заметили вместе в 2022 году на концерте Джеффа Бэка в Праге.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии