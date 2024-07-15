61-летнего Джонни Деппа заподозрили в романе с россиянкой – копией Эмбер Херд(1)
Голливудского актера и музыканта Джонни Депп заподозрили в романе с россиянкой, копией его бывшей жены, актрисы Эмбер Херд.
Как пишет Daily Mail, звезда Голливуда сейчас живет в Великобритании. Артист переехал туда из США после тяжелого развода с Эмбер Херд. Однако, похоже, личная жизнь знаменитости налаживается. Актера застали в компании россиянки-визажистки Юлии.
Папарацци успели сфотографировать парочку в Лондоне, когда они шли мимо, держась за руки, и улыбались друг другу.
Сейчас актер не комментирует слухи о своей личной жизни. Однако 61-летнего Джонни Деппа уже не в первый раз замечают в компании этой россиянки Юлии, которая является владелицей салона красоты в Чехии. Впервые их заметили вместе в 2022 году на концерте Джеффа Бэка в Праге.