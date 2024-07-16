16.07.2024, 09:04
РЕДКИЙ КАДР | Анджелина Джоли появилась на публике с сыном Паксом
ФОТО: | Scanpix
Наследник знаменитости сопровождал ее во время ужина. Других детей актрисы в этот раз не было рядом с ней.
49-летняя американская актриса Анджелина Джоли появилась на публике с 20-летним сыном Паксом. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда фильма „Вечные“ наслаждалась ужином со своим наследником, которого редко видят на публике, в популярном месте для знаменитостей Суши-парк в Западном Голливуде.
Бывшая жена Брэда Питта продемонстрировала черное платье с разрезом, полупрозрачные очки и туфли на высоком каблуке. Ее платье без рукавов позволило актрисе показать большую татуировку, которую она сделала на левой верхней части руки в честь всех шести своих детей.
Джоли распустила свои длинные волосы, сделала легкий макияж, а в руки взяла черную сумку.