В Таллинне откроются три ночных кинотеатра под открытым небом
Этим летом посмотреть фильмы под открытым небом можно будет в трех местах: в Теллискиви, у Телебашни и в Кадриорге. „Ночное кино“ так полюбилось горожанам в прошлом году, что управа района Пирита совместно с Телебашней решили вновь устроить показы в темное время суток, пишет GLOSS.ee.
Кино под открытым небом в Теллискиви
В июле и августе в новой парковой зоне Теллискиви будет работать самый большой в Таллинне кинотеатр под открытым небом. Будем смотреть как современную киноклассику, так и хиты прошлого года. В кинотеатре будет более ста мест. Все показы будут начинаться в 23.00 в июле и в 22.00 в августе. Звук фильмов идет из наушников.
„Ночное кино“ на территории Телебашни
Вечером 10 августа, в 21:00, во дворе Телебашни вновь состоится киносеанс под открытым небом. Фильм для показа предлагают выбрать зрителям: „Жизнь и любовь“, „Лестница в небеса“, „Аптекарь Мельхиор 3: дочь палача“, „Темный рай“, „Невидимый бой“.
Кинотеатр под открытым небом в парке Кадриорг
21 и 24 августа в парке Кадриорг состоятся два ночных бесплатных киносеанса, которые начнутся в 22.00. 21 числа покажут „Братство дымовой сауны“, а 24 августа покажут „Любовь и жизнь“.