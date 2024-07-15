В Таллинне откроются три ночных кинотеатра под открытым небом

В июле и августе в новой парковой зоне Теллискиви будет работать самый большой в Таллинне кинотеатр под открытым небом. Будем смотреть как современную киноклассику, так и хиты прошлого года. В кинотеатре будет более ста мест. Все показы будут начинаться в 23.00 в июле и в 22.00 в августе. Звук фильмов идет из наушников.