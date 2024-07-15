Техника мастурбации без рук: как получить миотонический оргазм, сжимая бедра

По данным опросов, синтрибацию практикуют 3% людей, однако сексологи считают, что „пользователей“ у техники гораздо больше — около 20-30%.

...подходит для женщин с очень чувствительным клитором. Прямая стимуляция может доставлять им дискомфорт или даже боль, и синтрибация — отличный способ избежать неприятных ощущений.

...универсальна. Синтрибацию можно использовать и в одиночестве, и в парном сексе: руки (и твои, и партнера) останутся свободными — а это позволит использовать их для чего-то еще.

...подходит для женщин с ограниченной подвижностью — например, с большим лишним весом, не позволяющим дотянуться до половых органов, или для тех, кто травмировал руки или страдает от артрита.

...незаметна. Нет вибратора, который издает звуки, руки ты держишь на виду — синтрибацию можно практиковать практически где угодно и когда угодно. (Но это, конечно, не повод прибегать к ней во время семейного ужина.)

Практика миотонического оргазма имеет преимущества — благодаря тому, что тебе не надо использовать руки или игрушки, эта техника...

Сжимание бедер для оргазма может выглядеть странно, однако природа удовольствия будет точно такой же, как и в остальных случаях. „Всё дело в клитор е — это не просто маленький бугорок. Его нервные окончания могут доходить до вульвы — в этом случае для разрядки достаточно скрестить ноги и немного подвигаться“, — объясняет Зар.

„Многие женщины открывают для себя технику мастурбации без рук случайно и в очень юном возрасте — они даже не понимают, что занимаются самоудовлетворением, и просто продолжают делать нечто приятное и помогающее расслабиться. Не бойтесь переносить эту практику в свою взрослую жизнь — она очень удобна“, — говорит сексолог Рэйчел Зар.

Вероятно, ты уже слышала, что можно получить миотонический оргазм, сжимая бедра, и думала: „Это слишком просто, чтобы быть правдой!“ Однако, по мнению экспертов, синтрибация — не самый сложный способ мастурбации: гораздо труднее, например, научить тело наслаждаться анальным сексом.

Приступаем к главному — давай разбираться, как стимулировать себя без рук, и какие существуют секреты миотонического оргазма. Итак, вот с его нужно начать!

Шаг первый: создай атмосферу

Нельзя просто так сесть, скрестить ноги и немного подвигаться, чтобы получить миотонический оргазм. Инструкция для его достижения начинается с пункта „Возбудись“ — пофантазируй, посмотри любимый эротический фильм или еще раз перечитай сцену из любовного романа, которую считаешь горячей — в общем, используй проверенные методы, помогающие настроиться на нужный лад.

Шаг второй: выбери позу

Лайфхаки для миотонического оргазма не могут быть одинаковыми для всех — каждая женщина будет достигать его по-своему. Тебе нужно найти комфортную позу — кому-то больше нравится сидеть, другие предпочитают лежать, найдутся и те, кто любит стоять, опираясь на что-то — например, стол.

Обычно эффективную технику мастурбации без рук связывают со скрещенными ногами, однако и это не догма. Ты можешь закинуть одну на другую, а можешь просто плотно сжать их — ориентируйся на свои ощущения в момент возбуждения и выбирай позу, в которой давление становится приятным.

Шаг третий: двигайся

Нашла нужное положение? Теперь, чтобы стимулировать клитор без рук, достаточно просто двигаться — попробуй покачивания бедрами вперед и назад, круговые движения. Помни: когда речь идет о синтрибации, универсальных рецептов нет — надо просто ориентироваться на то, что тебе нравится.

Шаг четвертый: добавь руку

Хотя мы разбираемся, как достичь оргазма без рук, это не значит, что их использование запрещено. Многие женщины, практикующие синтрибацию, зажимают между бедер ладонь — это позволяет им лучше чувствовать давление. Также можно добавить подушку: „Скрестите ноги вокруг мягкого предмета, потритесь об него, повращайте бедрами“, — советует Зар. Также сексолог советует поэкспериментировать с вибратором — если поместить его между бедер, это может увеличить интенсивность ощущений.

Шаг пятый: пригласи партнера присоединиться

Синтрибация может отлично вписаться в ваш сексуальный репертуар — ее, например, можно включить в прелюдию, чтобы как следует разогреться. „Можете использовать ее и во время проникновения — либо лежа на животе, либо в позе ложи. Скрестите ноги, как только партнер войдет в вас, чтобы добавить эффект от синтрибации к ощущениям от проникновения“, — советует Рэйчел.

Я мастурбирую, ложась на бок и зажав между ног одеяло. Если мы занимаемся сексом с партнером, то переплетаем ноги так, чтобы между моими оказалось его бедро. Он целует и ласкает меня, а я трусь об него, пока не кончаю, и обычно это невероятно приятно!

Шаг шестой: расслабься

Как уже говорилась, далеко не все женщины практикуют мастурбацию без рук. Возможно, твой клитор устроен не так, как у тех, кто способен испытывать миотонический оргазм. Не стоит расстраиваться из-за этого: неважно, каким образом ты получаешь удовольствие — главное, чтобы оно было!