Мероприятия недели Тарту 2024 | В культурной столице выступит суперзвезда мирового джаза Джейкоб Кольер

В понедельник в Вырумаа стартует музыкально-речевое мероприятие Aigu Om! , где в течение недели можно будет открыть для себя традиционные способы замедления темпов жизни разных культур с гостями из Японии.

В четверг, 18 июля, на тартуской певческой сцене выступит британский мультиинструменталист Джейкоб Кольер со всемирно известным вокальным ансамблем Take 6 и симфоническим оркестром Tartu 2024 под управлением Вальтера Соосалу. На разогреве перед большим концертом выступит NOËP.

В среду, 17 июля, стартуют Tõrva Tule-Päevad , кульминацией которых 20 июля станет мероприятие Tõrva Loits 2024 , крупнейшее летнее зрелище огня, воды и музыки под открытым небом. На сцене выступят Puuluup, Duo Ruut, Säm, Grete Paia, Meisterjaa, Сильвер Ульвик и легенда эстонского рока Танель Падар вместе с Ленной.

Недельный обзор культурных мероприятий на 15–21 июля:

Волость Рыуге | Вырумаа

0–21.5 €

Открытие инсталляции Kändlik 15.07 в 18:00 часов

Волость Валга | Suur känd

Вход свободный

Тырва

Вход свободный

Волость Ряпина | Leevi vabaõhulava

25–30 €

Лекция по квир-истории от Хельги Салдо: dräägist sugusantideni ehk Eesti mängleva soolisuse ajalugu 18.07 в 16:00 часов

Тарту | Aparaaditehas

Вход свободный

Jacob Collier & Take 6 18.07 в 18 часов

Тартуская певческая сцена

55–155 €

AVAmine – EKA varjualuse AVApidu 18.07 в 18:00 часов

Annelinna kergliiklustee

Вход свободный

Emotsioonide Kaleidoskoop 19.07 в 14:00 часов

Тарту | бульвар Свободы от автомобилей

Вход свободный

День рождения журнала Eesti Naine

Выставка открыта до 12.08

Tartu Kvartali keskus

Вход свободный

Ostrova Festival 2024 19.07–20.07 в 18:00 часов

Сетомаа

50 €

Волость Канепи

15–20 €

Navi Kogukonnafestival 20.07 в 10:00 часов

Волость Выру | Navi Külaseltsi õueala

Вход свободный

Летнее представление „Pikk tee koju “ 19.07–03.08

Волость Канепи | Alle-Saija Teatritalu

12–15 €

Rääbu päev 2024 20.07 в 13:00 часов