Мероприятия недели Тарту 2024 | В культурной столице выступит суперзвезда мирового джаза Джейкоб Кольер
На этой неделе в культурной столице вместе с вокальным ансамблем Take 6 выступит еще один великий артист, британский мультиинструменталист Джейкоб Кольер. В Вырумаа стартует музыкально-речевое мероприятие Aigu Om!. Кульминацией выходных станет крупнейшее в Эстонии представление с огнем, водой и музыкой под открытым небом Tõrva Loits.
В понедельник в Вырумаа стартует музыкально-речевое мероприятие Aigu Om!, где в течение недели можно будет открыть для себя традиционные способы замедления темпов жизни разных культур с гостями из Японии.
В четверг, 18 июля, на тартуской певческой сцене выступит британский мультиинструменталист Джейкоб Кольер со всемирно известным вокальным ансамблем Take 6 и симфоническим оркестром Tartu 2024 под управлением Вальтера Соосалу. На разогреве перед большим концертом выступит NOËP.
В среду, 17 июля, стартуютTõrva Tule-Päevad, кульминацией которых 20 июля станет мероприятие Tõrva Loits 2024, крупнейшее летнее зрелище огня, воды и музыки под открытым небом. На сцене выступят Puuluup, Duo Ruut, Säm, Grete Paia, Meisterjaa, Сильвер Ульвик и легенда эстонского рока Танель Падар вместе с Ленной.
Недельный обзор культурных мероприятий на 15–21 июля:
Aigu Om! 15.07–21.07
Волость Рыуге | Вырумаа
0–21.5 €
Открытие инсталляции Kändlik 15.07 в 18:00 часов
Волость Валга | Suur känd
Вход свободный
Tõrva Tule-Päevad17.07–21.07
Тырва
Вход свободный
Летняя постановка „Ivan Narodny – mees, kes luiskas tõde“ 17.07–21.07 и 24.07–28.07
Волость Ряпина | Leevi vabaõhulava
25–30 €
Лекция по квир-истории от Хельги Салдо: dräägist sugusantideni ehk Eesti mängleva soolisuse ajalugu 18.07 в 16:00 часов
Тарту | Aparaaditehas
Вход свободный
Jacob Collier & Take 6 18.07 в 18 часов
Тартуская певческая сцена
55–155 €
AVAmine – EKA varjualuse AVApidu 18.07 в 18:00 часов
Annelinna kergliiklustee
Вход свободный
Emotsioonide Kaleidoskoop 19.07 в 14:00 часов
Тарту | бульвар Свободы от автомобилей
Вход свободный
День рождения журнала Eesti Naine
Выставка открыта до 12.08
Tartu Kvartali keskus
Вход свободный
Ostrova Festival 2024 19.07–20.07 в 18:00 часов
Сетомаа
50 €
Kanepi Festival 19.07–20.07
Волость Канепи
15–20 €
Navi Kogukonnafestival20.07 в 10:00 часов
Волость Выру | Navi Külaseltsi õueala
Вход свободный
Летнее представление „Pikk tee koju“ 19.07–03.08
Волость Канепи | Alle-Saija Teatritalu
12–15 €
Rääbu päev 2024 20.07 в 13:00 часов
Волость Peipsiääre | Peipsimaa Pärimuskeskus
5–14 €
Äksi [eel]arvamusfestival 2024 20.07 в 11:00 часов
Волость Тарту| Jääaja Keskus
Вход свободный (необходима регистрация)
Taimetarkuste töötuba: suvised toidu- ja ravimtaimed 20.07 в 12:00 часов
Волость Канепи | Karilatsi Vabaõhumuuseum
10 €
Летний театральный вечер с хуторским ужином 20.07 в 17:00 часов
Волость Канепи | Alle-Saija Teatritalu
50 €
Viljandi Orelifestival: Sakraalsed helid 20.07 в 19:00 часов
Mulgi vald | Halliste kirik
10–18 €
Tõrva Loits 20.07–21.07
Волость Тырва | Тырва
25–35 €
Мастер-класс по экологической фотографии (’Ecological Darkroom Developing’) 21.07 c 12 до 18 часов
Тарту | TYPA trüki- ja paberikunstikeskus
Вход свободный
Представление фламенко „Carmen“ (мировая премьера) 21.07 в 20:00 часов
Тарту | Vanemuise kontserdimaja
45–75 €
С программой можно ознакомиться здесь.