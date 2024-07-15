Культура
15.07.2024, 14:30

Мероприятия недели Тарту 2024 | В культурной столице выступит суперзвезда мирового джаза Джейкоб Кольер

 
ФОТО: Tom Bender

На этой неделе в культурной столице вместе с вокальным ансамблем Take 6 выступит еще один великий артист, британский мультиинструменталист Джейкоб Кольер. В Вырумаа стартует музыкально-речевое мероприятие Aigu Om!. Кульминацией выходных станет крупнейшее в Эстонии представление с огнем, водой и музыкой под открытым небом Tõrva Loits.

В понедельник в Вырумаа стартует музыкально-речевое мероприятие Aigu Om!, где в течение недели можно будет открыть для себя традиционные способы замедления темпов жизни разных культур с гостями из Японии.

В четверг, 18 июля, на тартуской певческой сцене выступит британский мультиинструменталист Джейкоб Кольер со всемирно известным вокальным ансамблем Take 6 и симфоническим оркестром Tartu 2024 под управлением Вальтера Соосалу. На разогреве перед большим концертом выступит NOËP.

В среду, 17 июля, стартуютTõrva Tule-Päevad, кульминацией которых 20 июля станет мероприятие Tõrva Loits 2024, крупнейшее летнее зрелище огня, воды и музыки под открытым небом. На сцене выступят Puuluup, Duo Ruut, Säm, Grete Paia, Meisterjaa, Сильвер Ульвик и легенда эстонского рока Танель Падар вместе с Ленной.

Недельный обзор культурных мероприятий на 15–21 июля:

Aigu Om! 15.07–21.07

Волость Рыуге | Вырумаа

0–21.5 €

Открытие инсталляции Kändlik 15.07 в 18:00 часов

Волость Валга | Suur känd

Вход свободный

Tõrva Tule-Päevad17.07–21.07

Тырва

Вход свободный

Летняя постановка „Ivan Narodny – mees, kes luiskas tõde17.07–21.07 и 24.07–28.07

Волость Ряпина | Leevi vabaõhulava

25–30 €

Лекция по квир-истории от Хельги Салдо: dräägist sugusantideni ehk Eesti mängleva soolisuse ajalugu 18.07 в 16:00 часов

Тарту | Aparaaditehas

Вход свободный

Jacob Collier & Take 6 18.07 в 18 часов

Тартуская певческая сцена

55–155 €

AVAmine – EKA varjualuse AVApidu 18.07 в 18:00 часов

Annelinna kergliiklustee

Вход свободный

Emotsioonide Kaleidoskoop 19.07 в 14:00 часов

Тарту | бульвар Свободы от автомобилей

Вход свободный

День рождения журнала Eesti Naine

Выставка открыта до 12.08

Tartu Kvartali keskus

Вход свободный

Ostrova Festival 2024 19.07–20.07 в 18:00 часов

Сетомаа

50 €

Kanepi Festival 19.07–20.07

Волость Канепи

15–20 €

Navi Kogukonnafestival20.07 в 10:00 часов

Волость Выру | Navi Külaseltsi õueala

Вход свободный

Летнее представление „Pikk tee koju19.07–03.08

Волость Канепи | Alle-Saija Teatritalu

12–15 €

Rääbu päev 2024 20.07 в 13:00 часов

Волость Peipsiääre | Peipsimaa Pärimuskeskus

5–14 €

Äksi [eel]arvamusfestival 2024 20.07 в 11:00 часов

Волость Тарту| Jääaja Keskus

Вход свободный (необходима регистрация)

Taimetarkuste töötuba: suvised toidu- ja ravimtaimed 20.07 в 12:00 часов

Волость Канепи | Karilatsi Vabaõhumuuseum

10 €

Летний театральный вечер с хуторским ужином 20.07 в 17:00 часов

Волость Канепи | Alle-Saija Teatritalu

50 €

Viljandi Orelifestival: Sakraalsed helid 20.07 в 19:00 часов

Mulgi vald | Halliste kirik

10–18 €

Tõrva Loits 20.07–21.07

Волость Тырва | Тырва

25–35 €

Мастер-класс по экологической фотографии (’Ecological Darkroom Developing’) 21.07 c 12 до 18 часов

Тарту | TYPA trüki- ja paberikunstikeskus

Вход свободный

Представление фламенко „Carmen“ (мировая премьера) 21.07 в 20:00 часов

Тарту | Vanemuise kontserdimaja

45–75 €

С программой можно ознакомиться здесь.

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