Даты нового Õllesummer уже подтверждены: самые быстрые смогут получить сверхдешевые билеты на фестиваль

Фестиваль, который вернулся с большим и мощным успехом, полностью оправдал себя среди десятков тысяч новых и старых поклонников. „Такой народный фестиваль был нам очень нужен, и мы рады сообщить, что большой праздник состоится и в следующем году, и будет проводиться ежегодно в июле,“ подтвердил главный организатор Õllesummer Стен-Эрик Янтсон. „Планка поднята высоко, и в следующем году мы постараемся сделать еще более мощный фестиваль,“ добавил Янтсон.

Первые пять тысяч билетов поступят в продажу 16 июля по цене 35 евро за четырехдневный абонемент и 19 евро за дневной билет. Впервые сто первых VIP абонементов на четыре дня будут продаваться по цене всего 99 евро. Как показал опыт прошлого года, на этот раз первая льготная партия также может быть распродана в первый день.

Команда фестиваля уже начала переговоры с главными исполнителями и надеется объявить первых крупных исполнителей уже осенью. Также начнется составление программы различных сцен и развлекательных зон Õllesummer.