Автовокзал в Раквере на одну ночь преобразится в ночной клуб

Йоханнес Пихлак, основатель Funkfest, утверждает, что помимо основной программы, важно также поддерживать оригинальность и следующих мероприятий. „Не скажу, что превращение автовокзала в ночной клуб - это моя детская мечта, но идея показалась интересной“, - пояснил Пихлак.

Кадрианн Рауд, менеджер по связям с общественностью компании T Group, управляющей автовокзалами, рассказала, что на станции и раньше проводились музыкальные мероприятия и зрелищные фестивали. „Все это делает пребывание в терминалах более приятным и побуждает людей чаще пользоваться общественным транспортом“, - добавила Рауд.

Она также добавила, что очень рада предоставить людям возможность взглянуть на автовокзал под другим углом, и сразу, как только возникла идея, выразила готовность предоставить автовокзал для вечеринки.

По случаю празднования будут организованы дополнительный ночные рейсы. Автобусы, на которых приедут и позднее уедут жители Таллинна и Тарту, покинут вокзал в три часа ночи.

Словно как в сказке, вокзал преобразится в клуб всего на одну ночь. Билеты на афтерпати отдельно не продаются, попасть в клуб можно будет только по билету на Rakvere Funkfest.

Rakvere Funkfest пройдет в эту субботу в Раквере-Валлимяэ, в нем примут участие такие местные артисты, как Haldi & ans Flamingo, Arg Part и The Teps. Хиты Майкла Джексона исполнят ALIKA (Алика Милова), Норман Салумяэ и Марта Лотта. С группой на фестивале выступит и Лиййс Лемсалу, которая специально для фестиваля подстраивает свой репертуар под ритмы фанка.

Билеты и дополнительную информацию можно найти здесь.