Первый выход в свет беременной Марго Робби

На свежих снимках 34-летнюю звезду можно увидеть в компании мужа – британского кинопродюсера Тома Акерли. Проходя через VIP-секцию, прежде чем занять место в центре корта, актриса с улыбкой держалась за своего мужа.

Для посещения теннисного турнира звезда „Барби“ выбрала драпированное асимметричное платье в горошек от Alaï. Свой образ она дополнила черными мюлями на каблучке и черно-белой сумочкой от этого же модного дома.

Вскоре после того, как на выходных издание People подтвердило, что Робби и Акерли ждут первенца, источник рассказал изданию о том, как они взволнованы. „Они давно хотели завести семью“, - сказал источник 9 июля.

„Семья очень много значит для них обоих, и они уже на ранних этапах своих отношений поняли, что стать родителями - это то, чего они действительно хотят“, - добавил источник. „Некоторое время они держали это в тайне, но теперь рады, что новость вышла наружу“.

Акерли и Робби познакомились в 2014 году во время работы над фильмом „Французская сюита“. В декабре 2016 года они сыграли свадьбу.

В июне 2016 года Робби рассказала изданию Daily Telegraph, что надеется со временем завести семью, но на первом месте для нее стоит карьера. „Я хочу много детей. Ну, может, не слишком много“, - со смехом поправила она. „Я выросла в семье с четырьмя детьми, так что, похоже, это хорошее число. Посмотрим, что будет дальше, но не скоро. Я знаю, что, когда у меня появятся дети, они станут моим приоритетом, так что я в планах заняться семьей позже“.