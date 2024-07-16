„Мы тебя порвем“: Прокремлевский провокатор напал на Артура Смольянинова в Берлине. Сотни поклонников встали на защиту

В Сети появилось видео с участием Артура Смольянинова. Как выяснилось позднее, его снимает некий „блогер Максим“, намеренно устраивая провокацию, отпуская в адрес актера всевозможные унизительные высказывания.

„А, это ты артист, который все визжит-то против России? Овца ты тупорылая!“ – говорит снимающий. „Ты еще приедешь! Мы тебя в России на куски порвем!“ – продолжил провокатор.

Смольянинов не стал молчать и попытался отстоять свою честь, однако его сдержали российский футболист Евгений Савин, уехавший из России в мае 2022 года, и продюсер актера Екатерина Ланская.

Мы связались с Артуром Смольяниновым для прояснения сложившейся ситуации.

По словам его продюсера Екатерины Ланской, подобные ситуации случаются, но не так часто. „Мы шли из фан-зоны в метро, чтобы поехать на матч. Это произошло внезапно на улице, около вокзала. Его, вероятно, спровоцировала позиция Артура против войны. Мы просто пошли дальше. Конфликт завершился тем, что мы поехали на матч, а блогер начал вирусить видео“.

„Мы наоборот, максимально стараемся нести мир, и очень грустно, когда вместо любви и музыки вирусится такая вот ерунда“,- добавила Екатерина.

Продюсер отметила, что в личные сообщения Артура после этого инцидента стали десятками приходить поддерживающие сообщения. Кто-то даже назвал имя провокатора, отметив, что такое поведение свойственно блогеру и тот специально поджидал актера. Другие справедливо подсказали, что в Германии подобное поведение неприемлемо и следует обратиться в полицию с заявлением.

„Это лишь малая часть того, что нам присылают. Сообщения идут потоком каждую минуту“, - сказала Екатерина, поделившись с RusDelfi сообщениями.

„Да, я сорвался вчера, но я не жалею об этом. Я считаю, что добро должно быть с кулаками, а зло должно быть наказано, и я очень верю в возмездие! За меня не переживайте, вам спасибо большое за поддержку, все у меня хорошо. Футбол был прекрасен, Испания победила“, - прокомментировал ситуацию сам Артур Смольянинов.

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