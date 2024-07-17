Новый альбом Эминема, о чем читает и к кому обращается? Как последнее пришествие Слим Шейди восприняли критики

Clash назвал альбом „разношерстным“ и охарактеризовали его как „одновременно эффективный инструмент поддержки поклонников и в то же время разочаровывающий альбом“.

„Это не совсем похоже на окончание, но и не похоже на продолжение“, - написал Робин Мюррей.

„Это смешанный, часто сумбурный альбом, в котором представлены одни из лучших рэп–произведений Эминема за последние десять лет - эти быстрые, отрывистые, но в то же время замысловатые мелодии никогда не перестанут волновать, - но его перо часто бывает затупленным“.

В преддверии релиза Эминем сказал поклонникам, что это „концептуальный альбом“, и песни следует слушать по порядку.

В 19 треков вошли ранее выпущенные синглы „Tobey“ и „Houdini“, а также продолжение его хита 1999 года „Guilty Conscience“ с Dr Dre.

Биллборд назвал последнюю песню одной из лучших в новом альбоме и сказал, что „это не оригинал, но достойное второе пришествие“.

„В какой-то момент Слим Шейди обвиняет Маршалла в том, что тот создал его в качестве альтер-эго, чтобы разжигать споры и, по сути, быть щитом для высказывания резких вещей, на которые у него на самом деле не хватало смелости“, - пишет Майкл Сапонара.

USA Today пишет, что 51-летний рэпер - „лирический драчун во всем, за исключением тех моментов, когда он превращается в отца с затуманенными глазами, читающего рэп о дочери Хейли Джейд“.

Его песня „Temporary“ начинается со старых записей, на которых рэпер и его дочь разговаривают в детстве.

Мелисса Руджиери сказала, что это была самая запоминающаяся песня на альбоме, „потому что она позволяет Эминему отбросить все стереотипы и раскрыть свою уязвимость, которая не часто проявляется в других частях альбома“.

Эминем призывает свою 28-летнюю дочь „быть сильной“ и заверяет, что он всегда будет ее опорой.

В своем треке „Fuel“ он ссылается на многочисленные обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против рэпера Шона „Дидди“ Комбса.