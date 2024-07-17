Новый альбом Эминема, о чем читает и к кому обращается? Как последнее пришествие Слим Шейди восприняли критики
12 июля вышел последний альбом Эминема „The Death of Slim Shady“ (Coup de Grâce), получивший смешанные отзывы критиков. В 12-м альбоме американского рэпера его альтер-эго Слим Шейди убит - на обложке изображен Шейди в мешке для трупов, а в клипе на песню „Tobey“ Эминем расчленяет его бензопилой, пишет BBC.
Clash назвал альбом „разношерстным“ и охарактеризовали его как „одновременно эффективный инструмент поддержки поклонников и в то же время разочаровывающий альбом“.
„Это не совсем похоже на окончание, но и не похоже на продолжение“, - написал Робин Мюррей.
„Это смешанный, часто сумбурный альбом, в котором представлены одни из лучших рэп–произведений Эминема за последние десять лет - эти быстрые, отрывистые, но в то же время замысловатые мелодии никогда не перестанут волновать, - но его перо часто бывает затупленным“.
В преддверии релиза Эминем сказал поклонникам, что это „концептуальный альбом“, и песни следует слушать по порядку.
В 19 треков вошли ранее выпущенные синглы „Tobey“ и „Houdini“, а также продолжение его хита 1999 года „Guilty Conscience“ с Dr Dre.
Биллборд назвал последнюю песню одной из лучших в новом альбоме и сказал, что „это не оригинал, но достойное второе пришествие“.
„В какой-то момент Слим Шейди обвиняет Маршалла в том, что тот создал его в качестве альтер-эго, чтобы разжигать споры и, по сути, быть щитом для высказывания резких вещей, на которые у него на самом деле не хватало смелости“, - пишет Майкл Сапонара.
USA Today пишет, что 51-летний рэпер - „лирический драчун во всем, за исключением тех моментов, когда он превращается в отца с затуманенными глазами, читающего рэп о дочери Хейли Джейд“.
Его песня „Temporary“ начинается со старых записей, на которых рэпер и его дочь разговаривают в детстве.
Мелисса Руджиери сказала, что это была самая запоминающаяся песня на альбоме, „потому что она позволяет Эминему отбросить все стереотипы и раскрыть свою уязвимость, которая не часто проявляется в других частях альбома“.
Эминем призывает свою 28-летнюю дочь „быть сильной“ и заверяет, что он всегда будет ее опорой.
В своем треке „Fuel“ он ссылается на многочисленные обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против рэпера Шона „Дидди“ Комбса.
„Я как R-A-P-E-R/У меня так много S-As/S-As/ Подождите, он же не просто написал слово „рэпер“ по буквам и пропустил „Р“, не так ли?“ - говорится в тексте.
Pitchfork сказал, что Эминем, настоящее имя которого Маршалл Мэтерс III, „считается со своими разногласиями, прилагая все усилия для создания новых“.
Трек „Antichrist“ или „постарайся оскорбить как можно грубее“ со ссылками на местоимения, разбудил общество и напомнил нам о „душераздирающем видео, на котором Дидди нападает на свою тогдашнюю подругу Кэсси в отеле в 2016 году“.
Мистер Комбс (Дидди), один из самых успешных рэп-магнатов, извинился за свои „непростительные“ действия, показанные в этом видео, и опроверг все обвинения в сексуальном насилии.
Рецензент The Independent поставил альбому две звезды и сказал, что рэпер „пробивает вниз, безрадостно и без вдохновения“.
„Смерть Слим Шейди во многом напоминает репортаж в Telegraph: люди неуклюже нажимают на кнопки, разглагольствуют о том, что за ними придет „компьютерная полиция“ и „Поколение Z“. Все, что угодно, лишь бы получить реакцию“, - написал Стиви Чик.