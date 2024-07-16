Пятеро первоклассных поваров померятся силами в готовке ряпушки на берегу Чудского озера

Поделятся своими умениями готовить ряпушку и ее друзей и, конечно, предложат отведать свежеприготовленную рыбу искусные повара Роман Защеринский, Тайго Лепик, Эммануэль Вилле, Мартин Лайапеа и Урпо Рейнтал.

Кулинарные мастер-классы „Пробуй сколько влезет“ пройдут с 11 до 15 часов. Каждый гость фестиваля сможет своими глазами увидеть приготовление рыбы и попробовать лучшие блюда из ряпушки и других причудских рыб.

На фестивальной площадке открыты пункты продажи лучших причудских поставщиков и производителей продуктов, где помимо ряпушки будет предложено все самое лучшее и вкусное, что делается в Причудье, и все это можно купить и отведать на месте или увезти с собой, от рыбы до сладостей. Копченая, маринованная, соленая и сушеная рыба из Чудского озера, рыбные консервы, уха и рыбное жаркое – все с пылу, с жару. Будет также и мясо, и знаменитые местные пирожки, и десерты.

Также весь день будет звучать музыка – музыкальную программу представят духовой оркестр „Тамме“, ансамбли „Kõrsikud“ и „Big Fish“. Ведущий рыбного праздника и состязания поваров – артист Николай Бентслер. Детей развлечет мини-зоопарк и катание на пони.

Входной билет на фестиваль 5 €, детям вход бесплатный. Билет дает возможность участвовать во всех мастер-классах и слушать музыкальную программу. Парковка бесплатная.

Фестиваль друзей ряпушки для всей семьи пройдет же в эту субботу 20 июля с 10 до 17 часов.