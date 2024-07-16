ФОТО | Бьянка Цензори снова вышла в свет с голой грудью: чем жена Канье Уэста удивила публику
Бьянка Цензори часто выбирает максимально откровенную одежду для посещения общественных мест, пишет „Фокус“.
Бьянка Цензори, супруга скандального американского рэпера Канье Уэста, продолжает эпатировать публику. 13 июля ее вместе с мужем заметили в Лос-Анджелесе во время посещения ресторана, сообщает Daily Mail.
Скандальная пара привлекла к себе внимание еще до того, как их ноги коснулись тротуара, приехав в местный барбекю-ресторан на автомобиле Tesla Cybertruck стоимостью 100 тысяч долларов.
В то время как 47-летний Уэст выбрал для выхода в свет светло-серую толстовку с капюшоном и черные спортивные шорты, Ценсори снова не оставила простора воображению, надев едва заметный серебряный бюстгальтер и телесного цвета обтягивающие шорты. 29-летняя архитектор дополнила свой образ прозрачными босоножками на каблуке из плексигласа и кепкой в стиле милитари, из-под которой выглядывали ее черные короткие локоны. Бьянка нанесла легкий макияж, подчеркнув губы светло-розовой матовой помадой. Идя по улице, австралийская красавица держала под руку своего супруга, приковывая к себе взгляды окружающих.