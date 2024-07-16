ФОТО | Бьянка Цензори снова вышла в свет с голой грудью: чем жена Канье Уэста удивила публику

Скандальная пара привлекла к себе внимание еще до того, как их ноги коснулись тротуара, приехав в местный барбекю-ресторан на автомобиле Tesla Cybertruck стоимостью 100 тысяч долларов.

В то время как 47-летний Уэст выбрал для выхода в свет светло-серую толстовку с капюшоном и черные спортивные шорты, Ценсори снова не оставила простора воображению, надев едва заметный серебряный бюстгальтер и телесного цвета обтягивающие шорты. 29-летняя архитектор дополнила свой образ прозрачными босоножками на каблуке из плексигласа и кепкой в стиле милитари, из-под которой выглядывали ее черные короткие локоны. Бьянка нанесла легкий макияж, подчеркнув губы светло-розовой матовой помадой. Идя по улице, австралийская красавица держала под руку своего супруга, приковывая к себе взгляды окружающих.