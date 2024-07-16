Шоубиз
16.07.2024, 14:00

ФОТО | Бьянка Цензори снова вышла в свет с голой грудью: чем жена Канье Уэста удивила публику

 
Kanye West ja Bianca Censori
Kanye West ja Bianca Censori
ФОТО: STELLA Pictures | Vida Press

Бьянка Цензори часто выбирает максимально откровенную одежду для посещения общественных мест, пишет „Фокус“.

Бьянка Цензори, супруга скандального американского рэпера Канье Уэста, продолжает эпатировать публику. 13 июля ее вместе с мужем заметили в Лос-Анджелесе во время посещения ресторана, сообщает Daily Mail.

Скандальная пара привлекла к себе внимание еще до того, как их ноги коснулись тротуара, приехав в местный барбекю-ресторан на автомобиле Tesla Cybertruck стоимостью 100 тысяч долларов.

Bianca Censori

В то время как 47-летний Уэст выбрал для выхода в свет светло-серую толстовку с капюшоном и черные спортивные шорты, Ценсори снова не оставила простора воображению, надев едва заметный серебряный бюстгальтер и телесного цвета обтягивающие шорты. 29-летняя архитектор дополнила свой образ прозрачными босоножками на каблуке из плексигласа и кепкой в стиле милитари, из-под которой выглядывали ее черные короткие локоны. Бьянка нанесла легкий макияж, подчеркнув губы светло-розовой матовой помадой. Идя по улице, австралийская красавица держала под руку своего супруга, приковывая к себе взгляды окружающих.

Bianca Censori eelmisel nädalavahetusel

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии