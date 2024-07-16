ФОТО И ВИДЕО | Свистать всех наверх! В Таллинне возобновил работу ресторан на пиратском корабле. Загляните внутрь(3)
16 июля прошло торжественное открытие пиратского корабля VICTORIA. Журналисты rusDelfi узнали у капитана Лаури Вийкна, как он пришел к идее создать ресторан на корабле и почему каждый должен там побывать этим летом.
Это уникальный ресторан á la carte в районе таллиннского Рыбного порта (Каласадам), который предлагает незабываемые впечатления не только от еды, но и от всей атмосферы пиратского судна.
„Я думаю это единственный настоящий пиратский корабль на воде! Во-вторых, интерьер и, конечно же, меню. Есть гриль и свежайшая рыба, прямо с местного рынка!“ - рассказала помощница капитана Анне.
Пиратский корабль VICTORIA - это место, куда можно прийти не только вдвоем или большой компанией друзей, но и смело привести маленьких детей. Отдельно есть детское пространство со специальным меню. Благодаря своей уникальной атмосфере корабль отлично подходит для проведения всевозможных тематических вечеринок.
„Уникальность ресторана в том, что это единственный ресторан, где есть Drive-in для морских лодок и катеров!“ - поделился капитан Пиратского корабля Лаури Вийкна.