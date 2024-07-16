„Бриллиантовая нога“, или как модели OnlyFans повезло занять уникальную нишу и больше не ходить на работу

Она начала создавать подобный контент после того, как один из ее фанатов попросил сделать это во время первого карантина из-за COVID-19.

Ранее, в 2017 году, Хлоя сломала обе ноги, выпав из такси, и у нее было все необходимое для удовлетворения этого запроса. Хлоя теперь самостоятельно делает гипсовые повязки и выполняет необычные запросы своих преданных подписчиков. Она зарабатывает около 4500 евро в месяц только на реализации нишевых фантазий, но вместе с более традиционными запросами ее ежемесячный заработок достигает 33 500 евро.

Хлоя рассказала, что за все время ей приходилось изображать, как будто у нее сломана шея и ноги, а также покрывать гипсом все тело. Она соглашается на подобные запросы только за большие суммы денег.

Сексопатолог Мелисса Кук, работающая с FunwithFeet, объяснила, что этот фетиш связан не столько с желанием видеть, как женщины испытывают боль, сколько с уязвимостью, которую показывают гипс или шейный бандаж, и фантазией о воспитании или заботе. Медицинские фетиши, по словам Мелиссы, довольно распространены и часто включают в себя ролевые игры между врачом и медсестрой.