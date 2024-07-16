„Бриллиантовая нога“, или как модели OnlyFans повезло занять уникальную нишу и больше не ходить на работу
Британская модель Хлоя Уэлш в свои 36 лет заработала небольшое состояние, разыгрывая роль человека с переломами ног и других частей тела на платформе OnlyFans. Свою историю успеха она рассказала изданию Metro.
Она начала создавать подобный контент после того, как один из ее фанатов попросил сделать это во время первого карантина из-за COVID-19.
Ранее, в 2017 году, Хлоя сломала обе ноги, выпав из такси, и у нее было все необходимое для удовлетворения этого запроса. Хлоя теперь самостоятельно делает гипсовые повязки и выполняет необычные запросы своих преданных подписчиков. Она зарабатывает около 4500 евро в месяц только на реализации нишевых фантазий, но вместе с более традиционными запросами ее ежемесячный заработок достигает 33 500 евро.
Хлоя рассказала, что за все время ей приходилось изображать, как будто у нее сломана шея и ноги, а также покрывать гипсом все тело. Она соглашается на подобные запросы только за большие суммы денег.
Сексопатолог Мелисса Кук, работающая с FunwithFeet, объяснила, что этот фетиш связан не столько с желанием видеть, как женщины испытывают боль, сколько с уязвимостью, которую показывают гипс или шейный бандаж, и фантазией о воспитании или заботе. Медицинские фетиши, по словам Мелиссы, довольно распространены и часто включают в себя ролевые игры между врачом и медсестрой.