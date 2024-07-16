ПОЗДРАВЛЯЕМ! | У Кейт Пентус-Розиманнус родился сын. „Теперь у нас есть два повода, чтобы благодарить жизнь“

„Мы намерены оберегать, лелеять, любить и всегда поддерживать твою свободу и выбор.

Конечно, у Ити Лоретты уже много планов и хитростей, которыми она может поделиться со своим братом, и можно предположить, что их тандем с братом будет одним из самых зажигательных.

Мы очень благодарны сотрудникам роддома Восточно-Таллиннской центральной больницы! Акушеркам, педиатрам, медсестрам, всему вспомогательному персоналу, которые заботились о нас в течение трех дней и сделали наше пребывание здесь безопасным и спокойным. Конечно, я особенно благодарна Марис Кирсе, акушерке, которая поддерживала меня в течение 9 месяцев, и Кадри Винкель, акушерке, которая неожиданно быстро и решительно взяла на себя ответственность в субботу и помогла мне родить менее чем за два часа. Они обе были со мной, когда появилась Ити Лоретта, и во многом именно благодаря им я приехала в Эстонию, чтобы родить нашего второго ребенка.

Теперь у нас есть два самых красивых, яркоглазых существа, за которых мы можем быть благодарны, и до сих пор все это кажется одним большим чудом“, - говорит новоиспеченная мама.

Первый ребенок Кейт и Рейна, Ити Лоретта (сейчас ей 2 года), родилась в августе 2021, и уже в возрасте двух месяцев девочка вместе с родителями попала на обложку октябрьского номера журнала Pere ja Kodu.

Редакция Delfi поздравляет семейство Розиманнус с пополнением и приветствует малыша!