17.07.2024, 10:02
Умер DJ и продюсер Tomcraft
ФОТО: INSTAGRAM
Немецкий диджей и продюсер Tomcraft, настощее имя которого было Томас Брюкнер, умер 15 июля в возрасте 49 лет.
„С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине любимого отца и мужа вчера, 15 июля. Мы будем вечно хранить тебя в наших сердцах и любить тебя“, – твоя семья.
Память о Tomcraft на Facebook также выразил радиоведущий Кристьян Хирмо, который поделился фотографией со знаменитым диджеем.
Tomcraft начал свою карьеру диджея в 1994 году в Мюнхене. В начале 2000-х годов он стал известен благодаря своему хиту „Loneliness“, который попал в чарты многих стран.