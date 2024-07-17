Шоубиз
17.07.2024, 10:02

Умер DJ и продюсер Tomcraft

 
Tomcraft
Tomcraft
ФОТО: INSTAGRAM

Немецкий диджей и продюсер Tomcraft, настощее имя которого было Томас Брюкнер, умер 15 июля в возрасте 49 лет.

„С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине любимого отца и мужа вчера, 15 июля. Мы будем вечно хранить тебя в наших сердцах и любить тебя“, – твоя семья.

Память о Tomcraft на Facebook также выразил радиоведущий Кристьян Хирмо, который поделился фотографией со знаменитым диджеем.

Tomcraft начал свою карьеру диджея в 1994 году в Мюнхене. В начале 2000-х годов он стал известен благодаря своему хиту „Loneliness“, который попал в чарты многих стран.

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