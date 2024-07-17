Умер DJ и продюсер Tomcraft

„С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине любимого отца и мужа вчера, 15 июля. Мы будем вечно хранить тебя в наших сердцах и любить тебя“, – твоя семья.

Память о Tomcraft на Facebook также выразил радиоведущий Кристьян Хирмо, который поделился фотографией со знаменитым диджеем.

Tomcraft начал свою карьеру диджея в 1994 году в Мюнхене. В начале 2000-х годов он стал известен благодаря своему хиту „Loneliness“, который попал в чарты многих стран.