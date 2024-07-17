Адель уходит со сцены: „Я хочу заняться другими творческими делами“

„У меня вообще нет никаких планов касательно новой музыки, — призналась звезда в интервью ZDF . — Мне нужен большой перерыв, и я хочу заняться другими творческими делами, хотя бы на некоторое время“

Ранее Адель говорила, что не работает над новым альбомом. Тем не менее исполнительница пообещала отправиться в мировой тур в поддержку потенциальной пластинки.

Последний лонгплей Адель, „30“, вышел в 2021-м. Он был посвящен чувствам, которые певица испытывала после развода, а также опыту первого материнства. С тех пор в жизни артистки многое изменилось: она во второй раз вышла замуж и нередко заявляла о том, что хочет второго ребенка.