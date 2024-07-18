Вонючие привычки Брэда Питта в прошлом? Новая избранница секс-символа стала положительно на него влиять

„Он действительно изменился ради Инес“, - эксклюзивно для In Touch Weekly сообщает источник. „Раньше Брэд был довольно равнодушен к принятию душа и мытью головы, предпочитал пользоваться мылом только тогда, когда изредко принимал душ, и отказывался пользоваться дезодорантом или одеколоном“.

34-летняя Инес стала первой серьезной возлюбленной Брэда с тех пор, как он расстался с Анджелиной Джоли в 2016 году. Инес начала встречаться с 60-летним актером в 2022 году, вскоре после того, как в 2019 ее брак с Полом Уэсли закончился разводом.

Слухи о том, что Брэд и Инес стали парой, появились после того, как ее видели с ним на его 59-й день рождения в декабре 2022. Однако их отношения не были подтверждены до начала 2023, когда на Page Six появились их совместные фотографии, на которых они вместе загорают во время новогодней поездки на Кабо.

„Он часто обходился без мытья день или два, что удивительно, учитывая, что он такой известный секс-символ, но с Инес стало все по-другому“, - объясняет инсайдер. „Он сделал всё возможное, чтобы избавиться от неприятного запаха“.

Источник сообщает, что любимое занятие пары - это йога, за которой следует либо душ, либо купание в бассейне.

„Брэд стал уделять больше внимания одежде, которую носит, и позволяет ей выбирать одеколон. Она даже заставила его чистить зубы зубной нитью“, - рассказывает инсайдер. „Теперь они любят вместе ходить в спа-салон, где их балуют массажем и уходом за лицом. Он также обожает увлажняющие кремы и средства для ухода за кожей; к всеобщему облегчению, он преуспел в этой области“.

Согласно сообщению, звезда „Загадочной истории Бенджамина Баттона“ и дизайнер ювелирных изделий съехались в феврале, после года знакомства.