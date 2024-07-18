Вонючие привычки Брэда Питта в прошлом? Новая избранница секс-символа стала положительно на него влиять(1)
Оказывается, Брэда Питта много лет дразнили за плохую гигиену, актер сражал своих коллег наповал дурным запахом. Однако источники утверждают, что он привел себя в порядок и теперь благоухает как роза, а всё благодаря Инес де Рамон. Похоже, возлюбленная взяла актера в ежовые рукавицы, пишет In Touch Weekly.
„Он действительно изменился ради Инес“, - эксклюзивно для In Touch Weekly сообщает источник. „Раньше Брэд был довольно равнодушен к принятию душа и мытью головы, предпочитал пользоваться мылом только тогда, когда изредко принимал душ, и отказывался пользоваться дезодорантом или одеколоном“.
34-летняя Инес стала первой серьезной возлюбленной Брэда с тех пор, как он расстался с Анджелиной Джоли в 2016 году. Инес начала встречаться с 60-летним актером в 2022 году, вскоре после того, как в 2019 ее брак с Полом Уэсли закончился разводом.
Слухи о том, что Брэд и Инес стали парой, появились после того, как ее видели с ним на его 59-й день рождения в декабре 2022. Однако их отношения не были подтверждены до начала 2023, когда на Page Six появились их совместные фотографии, на которых они вместе загорают во время новогодней поездки на Кабо.
„Он часто обходился без мытья день или два, что удивительно, учитывая, что он такой известный секс-символ, но с Инес стало все по-другому“, - объясняет инсайдер. „Он сделал всё возможное, чтобы избавиться от неприятного запаха“.
Источник сообщает, что любимое занятие пары - это йога, за которой следует либо душ, либо купание в бассейне.
„Брэд стал уделять больше внимания одежде, которую носит, и позволяет ей выбирать одеколон. Она даже заставила его чистить зубы зубной нитью“, - рассказывает инсайдер. „Теперь они любят вместе ходить в спа-салон, где их балуют массажем и уходом за лицом. Он также обожает увлажняющие кремы и средства для ухода за кожей; к всеобщему облегчению, он преуспел в этой области“.
Согласно сообщению, звезда „Загадочной истории Бенджамина Баттона“ и дизайнер ювелирных изделий съехались в феврале, после года знакомства.
Источник, знакомый с Инес, сообщил People, что значительный шаг вперед в отношениях пары был сделан „совсем недавно“, согласно статье, опубликованной 15 февраля. Хотя в то время Инес все еще жила отдельно, тот же источник отметил, что отношения у пары „очень крепкие“ и что с Брэдом она „счастливее, чем когда-либо“.
Пара, похоже, только продолжает добиваться успехов в отношениях, поскольку источник сообщил In Touch, что они весь год пытались завести ребенка. У звезды натянутые отношения с детьми Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло и близнецами Вивьен и Ноксом, которых он делит со своей бывшей женой.
„Брэд и Инес пытаются, но пока у них не получается, но они не сдаются. Он дал понять друзьям, что это не из серии „раз и готово““, - сообщил 24 июня In Touch другой источник.
„Да, его отношения с детьми сейчас очень печальны, но он настаивает на том, что эта неудача не является реакцией на ту боль, что он испытывал, и что у него твердое намерение создать семью с Инес, несмотря ни на что“.