ФОТО| Очень смело! Стилист Женя Фокин удивил кардинальной сменой стиля

Женя Фокин в середине лета решил кардинально измениться. На свежих фотографиях видно, что стилист очень коротко подстригся и добавил к стрижке леопардовый принт. Снимок он сопроводил словами „городское сафари“.

Женя всегда был очень смелым в выборе образов, и вот в очередной раз многие поклонники похвалили его свежий стиль. Некоторые из них даже выразили желание попробовать такую же прическу для себя.

„Когда я была маленькой, у Эне-Лиис Семпер всегда были леопардовые пятна, и я смотрела, удивлялся, и мне нравилось это! Теперь есть у вас“, - написала одна из поклонниц Фокина.

В свое время знаменитый баскетболист „Чикаго Буллз“ Деннис Родман придерживался похожего стиля.