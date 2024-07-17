Шоубиз
17.07.2024, 12:01

ФОТО | „Пока мама не успела всем рассказать“: В жизни актрисы Эммы Робертс начинается новый этап

 
ФОТО: Doug Peters / AlamyDoug Peters / Alamy Stock Photo | Alamy Stock Photo

Звезда „Американской истории ужасов“ и „Королев крика“ Эмма Робертс объявила о помолвке со своим бойфрендом, актером Коди Джоном, пишет Styler со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, в своих соцсетях актриса поделилась трогательным снимком со своим теперь уже женихом и засветила помолвочное кольцо.

„Публикую это здесь, пока моя мама не успела всем рассказать“,- пошутила актриса.

К слову, избранник Робертс - ее коллега по цеху Коди Джон, который снимался в сериалах „Новичок“, „В темноте“ и „Wu-Tang: An American Saga“.

Пара подтвердила свой роман в августе 2022-го после того, как актеров застали за поцелуями на улицах Нью-Йорка.

Отметим, для Эммы это будет первый брак, несмотря на то, что ранее она уже была помолвлена с Эваном Питерсом.

В том случае до свадьбы дело так и не дошло, как и в истории с экс-бойфрендом Гарреттом Хедлундом.

Зато в отношениях с последним на свет появился ее сын Родс Роберт Хедлунд. В этом году ему исполнится уже четыре годика.

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