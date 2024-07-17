„Проклятые идиоты“: Турист, посетивший Сааремаа, наорал на местных жителей, обвинив во всех грехах

„Значок Saab полностью поцарапан! И капот тоже поврежден!“ - крикнул мужчина своей жене. „Я чувствую каждую царапину на нашей машине! Я чувствую каждую царапину, чёрт!“ Поскольку на остановке в это время сидели двое молодых людей, у туриста создалась ясная картина – виновные найдены.

Виновник - старый знакомый

„Вы, чертовы обезьяны, поцарапали мой Saab, и я вызываю полицию, а вы за это ответите! Ах, как вы заплатите, черт!“ - кричал он. Мальчики совсем растерялись и сказали, что ничего не сделали, и виновником произошедшего является их старый знакомый. Владелец машины Saab, который был на грани нервного срыва, пошел пятнами от злости: „Старый знакомый? Знакомый?“

„Смотрите сами, если не верите“, — сказал тогда один из молодых людей. Он достал из кармана штанов телефон и указал на его экран пальцем. На снятом им слегка размытом видео было видно, как темная птица запрыгивает на капот машины и активно машет крыльями.

Мальчик объяснил истерящему мужчине, что это местные галки, имеющие привычку выклевывать из радиаторов машин застрявших там жучков.

„Проклятые идиоты. Тогда почему вы не прогнали птицу! Просто сидели и смотрели, как птица портит мою машину! Да и вообще, вы нарочно бросаете на машины хлебные крошки, чтобы снять видео, а затем где-нибудь спокойно заново просматривать кадры с чертовой птицей!“ - крикнул сварливый мужчина, сел в машину и под визг шин уехал.

„Некоторые люди из-за жаркой погоды сошли с ума“, - прокомментировал один из мальчиков, когда ситуация устаканилась.