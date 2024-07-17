„Проклятые идиоты“: Турист, посетивший Сааремаа, наорал на местных жителей, обвинив во всех грехах
Местный турист, остановившийся в поселке Орисааре в прошлую субботу, своим криком шокировал местных жителей. В частности, мужчина, вернувшись с прогулки, обнаружил, что кто-то поцарапал капот его машины, пишет Nelli Teataja.
„Значок Saab полностью поцарапан! И капот тоже поврежден!“ - крикнул мужчина своей жене. „Я чувствую каждую царапину на нашей машине! Я чувствую каждую царапину, чёрт!“ Поскольку на остановке в это время сидели двое молодых людей, у туриста создалась ясная картина – виновные найдены.
Виновник - старый знакомый
„Вы, чертовы обезьяны, поцарапали мой Saab, и я вызываю полицию, а вы за это ответите! Ах, как вы заплатите, черт!“ - кричал он. Мальчики совсем растерялись и сказали, что ничего не сделали, и виновником произошедшего является их старый знакомый. Владелец машины Saab, который был на грани нервного срыва, пошел пятнами от злости: „Старый знакомый? Знакомый?“
„Смотрите сами, если не верите“, — сказал тогда один из молодых людей. Он достал из кармана штанов телефон и указал на его экран пальцем. На снятом им слегка размытом видео было видно, как темная птица запрыгивает на капот машины и активно машет крыльями.
Мальчик объяснил истерящему мужчине, что это местные галки, имеющие привычку выклевывать из радиаторов машин застрявших там жучков.
„Проклятые идиоты. Тогда почему вы не прогнали птицу! Просто сидели и смотрели, как птица портит мою машину! Да и вообще, вы нарочно бросаете на машины хлебные крошки, чтобы снять видео, а затем где-нибудь спокойно заново просматривать кадры с чертовой птицей!“ - крикнул сварливый мужчина, сел в машину и под визг шин уехал.
„Некоторые люди из-за жаркой погоды сошли с ума“, - прокомментировал один из мальчиков, когда ситуация устаканилась.