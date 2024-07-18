Шоубиз
18.07.2024, 14:01

Новый альбом Тейлор Свифт стал самым популярным релизом года в США

 
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
ФОТО: Claudio Furlan | Scanpix

Альбом певицы Тейлор Свифт The Tortured Poets Department стал самым популярным альбомом года в США. Тираж пластинки за первую половину 2024-го составил 4,66 миллиона копий. Он также стал первым альбомом женщины, который провел 12 недель после выхода на вершине чарта Billboard 200.

В число проданных копий включены эквивалентные прослушивания на стриминговых платформах, сообщает NME. При этом альбом установил рекорд по продажам на традиционных носителях и в цифровом виде через скачивания. Меломаны купили 2,47 миллиона копий релиза Свифт.

Самой прослушиваемой композицией этого года стал хит Beautiful Things от музыканта Бенсона Буна

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