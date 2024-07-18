Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, чтобы доказать, что вода в реке достаточно чистая

Идальго проплыла около 100 метров вместе с главой оргкомитета Олимпиады‑2024 Тони Эстанге и префектом столичного региона Иль‑де‑Франс Марком Гийомом. Заплыв продлился около десяти минут. Таким образом мэр хотела доказать, что вода в реке достаточно чистая для проведения в ней Олимпийских соревнований.

За несколько месяцев до Олимпиады, которая пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа, президент Франции Эмманюэль Макрон и Анн Идальго пообещали лично искупаться в парижском водоеме, на очистку которого выделили 1 млрд евро.

В ответ жители европейской столицы запустили акцию Je chie dans la Seine le 23 Juin („Я насру в Сену 23 июня“). Организаторы движения призвали всех, кто недоволен большими расходами государства на предстоящие Олимпийские игры, синхронно испражниться в Сену, чтобы политикам пришлось искупаться в реке, полной фекалий.

В назначенный день президент страны все же отменил купания, так как реку не успели достаточно очистить. Идальго также отложила свое погружение в Сену, объяснив это досрочными выборами. Она сказала, что искупается в реке „15, 16 или 17 июля в зависимости от погоды“, в итоге сдержав обещание.