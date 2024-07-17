ФОТО | По-прежнему в отличной форме! 49-летний Дэвид Бекхэм обнажил на отдыхе накачанный пресс

В настоящее время Бекхэмы отдыхают на итальянском острове Сардиния, где вместе празднуют 13-летие дочки Харпер Бекхэм. День рождения Харпер встретила на семейной яхте, наслаждаясь жарким солнцем, Средиземным морем и завтраком. По словам очевидцев, семья была в приподнятом настроении.

Впечатляющая пляжная фигура Дэвида Бекхэма (49) была заснята на камеру папарацци, когда он собирался пойти купаться в Средиземное море. На футболисте были надеты лишь одни желтые плавки.

Помимо Дэвида, на яхте были замечены Виктория Бекхэм (50) и их дети Ромео (21) и Круз (19). Старший сын, Бруклин (25), в поездке не участвовал - он находится в Нью-Йорке с женой Николой Пельтц. Однако в день рождения сестры Бруклин сделал душевный пост в социальных сетях, написав: „Поздравляю с 13-летием самую лучшую сестренку в мире. Мы тебя очень любим!“