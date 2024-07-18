„Никому такого не пожелаю“: дочь Заворотнюк рассказала о болезни матери

Прошло уже более 40 дней со смерти Анастасии Заворотнюк. Поэтому ее дочь Анна Заворотнюк решила пообщаться с подписчиками и рассказать о том, как ее семья пережила сложные испытания.

„Мы прошли через ад. Никому такого не пожелаю. Но ради нее мы справимся“, - написала лаконично Анна в своем Instagram.

В 2019 году Анастасие диагностировали агрессивную форму онкологии после рождения ребенка. Врачи обнаружили у нее опухоль в головном мозге. Ее начали мучить постоянные головные боли. В апреле звезду погрузили в медикаментозный сон. А свои последние дни она провела в хосписе, где и умерла 30 мая этого года. Заворотнюк боролась с болезнью 5 лет.