День рождения Кадриоргского дворцово-паркового ансамбля отметят в ритмах Испании
21 и 22 июля в Кадриоргском парке и музеях пройдет праздник, посвященный 306-й годовщине дворцово-паркового ансамбля. В этом году темой праздника станет не только история самого Кадриорга, но и наиболее характерные проявления испанской культуры, пишет rus.err.ee.
Тема празднования приурочена к проходящей в залах Кадриоргского художественного музея выставки „España Blanca y Negra. Испанские пейзажи – от Фортуни до Пикассо“, представляющая публике испанское искусство от романтических пейзажей XIX века до новаторских поисков молодого Пабло Пикассо.
Программа празднований начнется 21 июля с игр в дворцовом саду „Под испанским солнцем“. Это мероприятие для всей семьи пройдет в центральной части парка. Все мероприятия в парковых зонах возле музеев бесплатны.
В день рождения Кадриорга, 22 июля, для взрослых и молодежи будет проведен ряд экскурсий на эстонском и русском языках. Вечером состоится концерт „Страстные ритмы Испании“. Участие в экскурсиях и посещение концерта платное.
Программа празднования доступна здесь.