День рождения Кадриоргского дворцово-паркового ансамбля отметят в ритмах Испании

21 и 22 июля в Кадриоргском парке и музеях пройдет праздник, посвященный 306-й годовщине дворцово-паркового ансамбля. В этом году темой праздника станет не только история самого Кадриорга, но и наиболее характерные проявления испанской культуры, пишет rus.err.ee.