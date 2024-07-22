„До брака — ни-ни“: какими были сексуальные традиции в древней империи ацтеков

К сексу они относились прагматически: считалось, что он нужен только для зачатия детей, а излишества на то и излишества, чтобы от них отказываться. В итоге в обществе ацтеком считалось нормальным...

...казнить за прелюбодеяние

Им считалась любая связь вне брака — в том числе между свободными юношами и девушками. Семьи обычно создавались по подсказке профессионального „сваха“ — „ах атанза“, и ожидалось, что и мужчины, и женщины будут „блюсти себя“.

Конечно, представителям „сильного пола“ жилось проще — попробуй, докажи, что парень уже потерял девственность! Однако тех, кого ловили на месте преступления, казнили или очень сурово наказывали — избивали дубинкой и прижигали тело головешками до тех пор, пока, как сказано в дошедших до нас источниках, оно „не начинало дымиться“.

...наказывать за мастурбацию

Самоудовлетворение у ацтеков считалось недопустимым: как сообщает в своей книге этнограф и писатель Гэри Дженнингс, если кого-то ловили за мастурбацией, то его наказывали втиранием в гениталии острого перца чили. Впрочем, это было не самой суровой карой для подростков — за другие провинности родители могли держать их над костром, на котором сжигали перец, что обычно заканчивалось ожогами и потерей сознания.

...связывать секс и несчастья

Секс ацтеки считали чем-то грязным: ничего удивительно, что божества, связанные с сексуальностью, одновременно были теми, кто приносит болезни и несчастья. Например, богиня Тласолтеотль, которая могла возбудить в человеке страсть, также насылала на людей безумие и венерические болезни.

...казнить за гомосексуализм

Однополые связи в обществе ацтеков карались очень сурово — девушек душили, мужчин сажали на кол или вырывали внутренности через задний проход. Некоторые исследователи считают, что такая жестокость была продиктована страхом: ацтеки верили, что любое отклонение от норм разрушает равновесие сил в мире, и восстановить его можно только посредством мучительной смерти преступника.