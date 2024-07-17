ФОТО | Ужасающие кадры: 33-летний сын Николаса Кейджа арестован за избиение собственной матери

Сын знаменитого американского актера Николаса Кейджа Уэстон 10 июля был арестован по подозрению в нападении на свою мать во время психического расстройства, сообщает The Sun.

Полиция Лос-Анджелеса подтвердила, что Уэстон был задержан в среду за нападение с применением смертоносного оружия. Это произошло всего через несколько недель после того, как его мать, 57-летняя актриса Кристина Фултон, была замечена с сильными синяками на лице.

В тот же день 33-летний актер был освобожден под залог в $150 000. Журналисты полагают, что его отец был тем, кто внес за него необходимую сумму.

„Семья знала, что это произойдет, но, само собой разумеется, это очень большой шок“, — сообщил изданию источник, близкий к семье.

Скандал между Уэстоном и Фултоном произошел 28 апреля в районе Лос-Анджелеса. Тогда словесная перепалка переросла в драку. Сообщается, что к дому Фултон была вызвана машина скорой помощи, чтобы осмотреть ее, но она отказалась от госпитализации.

Следователи говорят, что к моменту прибытия полиции на место происшествия Уэстон уже скрылся. Источники утверждают, что Фултон пыталась утешить сына, у которого были некоторые эмоциональные проблемы. Она опровергла утверждения о том, что между ними произошла ссора, и попросила не разглашать информацию по этому вопросу. Актрису фильма „Глаза змеи“ видели опускающей монеты в парковочный счетчик с синяком под глазом и заживающими синяками на лице. Она опубликовала заявление, в котором сказала: „До инцидента у нас с Уэстоном не было ссор“.

„В воскресенье 28 апреля ко мне обратились за помощью несколько лучших друзей Уэстона, поскольку они заметили у Уэстона кризис психического здоровья. По прибытии меня встретил мой сын, который явно находился в состоянии психического расстройства, что в свою очередь стало для меня ужасным опытом. Я всегда оказывала помощь моему сыну с проблемами психического здоровья. Я делаю все возможное, чтобы обеспечить ему постоянную поддержку, в которой он нуждается“, — добавила Фултон.