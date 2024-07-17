Девять видов оргазма, которые должна испытать в своей жизни каждая женщина

Начнем с главного: мы не имеем в виду, что ты обязана испытать все виды оргазмов, которые доступны женщинам. Слово „должна“ здесь имеет другой контекст — ну, знаешь, иногда подруги говорят: „Ты должна посмотреть этот фильм!“ или „Ты должна попробовать это пирожное!“
Мы просто хотим напомнить, что существует множество видов сексуальных удовольствий, и, пожалуй, стоит потратить немного времени на то, чтобы протестировать их: возможно, какое-то станет одним из твоих фаворитов. А теперь, после дисклеймера, давай перейдем к делу!
№ 1: клиторальный оргазм
Клитор — это небольшой половой орган, под завязку набитый чувствительными окончаниями: по подсчетам ученых, в нем содержится больше 10 тысяч нервных волокон (для сравнения — в головке пениса их всего четыре тысячи). „Если вы никогда не испытывали оргазма, то начните с клитора“, — советует секс-терапевтка Ванесса Марин.
Как получить клиторальный оргазм: для начала надо понять, какая стимуляция подходит лучше: прикосновения к самому клитору или косвенные — к его капюшону или половым губам. „Начните с области рядом и постепенно приближайтесь к органу, наблюдая, как реагирует тело. Экспериментируйте с разными типами поглаживаний и легких ударов, пока не найдете подходящие именно вам“, — советует Ванесса.
№ 2: оргазм точки G
Если клитор не могут найти мужчины, то с поисками точки G не справляются ученые — до сих пор ее существование убедительно не доказано. Тем не менее, в ходе опросов многие женщины утверждают, что у них в вогине есть особое чувствительное место, дарящее великолепные оргазмы — и все примерно одинаково говорят о его местоположении.
Как получить оргазм точки G: секс-коуч Эми Левин советует провести собственное исследование — вставить средний палец во влагалище и ощупать его стенку со стороны живота. „Вы найдете область, которая имеет „гофрированную“ текстуру — сгибайте палец движениями „иди сюда“, чтобы ее стимулировать, или используйте для этого вибратор“, — советует Эми.
№ 3: смешанный оргазм
„Смешанные оргазмы — это те, которые мы получаем, стимулируя клитор и еще одну эрогенную зону — чаще всего это точка G“, — говорит секс-терапевт Ванесса. Впрочем, ты можешь выбрать любое другое сочетание: например, с сосками или анусом.
Как получить смешанный оргазм: определись с тем, что точно доставляет тебе удовольствие (как уже говорилось, обычно это клитор), а потом подумай, что еще тебя заводит, будь то покусывание мочки уха или поцелуй шеи. Попроси партнера сосредоточиться на двух этих зонах (или возьми одну на себя) — это повысит твои шансы на получение смешанного оргазма.
№ 4: анальный оргазм
Да, он существует. Да, его могут получить не только обладатели предстательной железы. „Ножки клитора иногда доходят до самого ануса: если это ваш случай, то стимуляция заднего прохода может быть весьма впечатляющей“, — говорит Эми.
Если говорить коротко, к своим проверенным приемам для достижения оргазма следует добавить анальные игры. „Для начала лучше использовать свой палец — обязательно в сочетании со смазкой и без спешки“, — советует секс-педагог Алисия Синклер
№ 5: оргазм точки C
Он же — цервикальный оргазм, который женщины испытывают во время прикосновений к шейке матки: как показывают последние опросы, у некоторых из нас она очень чувствительная.
Как получить цервикальный оргазм: его главные секреты — глубокое проникновение и сильное возбуждение. „Отложите прикосновения к шейки матки до момента, когда будете очень возбуждены. Когда это произойдет, используйте подходящие позы: можете лечь на спину и подтянуть колени к груди или поднять и выпрямить одну ногу над плечом партнера“, — советует сексолог и автор книги „Новая секс-библия“ Джессика О’Рейли.
№ 6: оргазм сосков
Некоторые мужчины и женщины могут получать разрядку от стимуляции сосков: как объясняет сексолог Дебра Лайно, всё дело в том, что прикосновения к этим областям тела посылают сигналы в участки мозга, связанные с гениталиями.
Есть и упрощенная „дорожная карта“: сексолог Джессика О’Рейли советует заняться сначала областью над ареолой, а медленно двигаться от нее к центру соска.
№ 7: миотонический оргазм
С миотоническим оргазмом женщины обычно знакомятся очень рано: для того, чтобы его получить, достаточно сжать бедра. И снова всё дело в клиторе — трение ног друг о друга дает такой эффект благодаря тому, что его нервные окончания доходят до вульвы.
Как получить миотонический оргазм: по статистике, миотонический оргазм способны получать только три женщины из 100, однако сексологи считают, что „пользовательниц“ гораздо больше — около 20-30%.
№ 8: фантазийный оргазм
Его еще называют ментальным: чтобы достичь пика удовольствия, не нужны прикосновения — разрядку можно получить исключительно благодаря мыслям и фантазиям.
Как испытать фантазийный оргазм: судя по опросам, на это способны очень немногие люди. Однако, по мнению О’Рейли, это не повод отказываться от экспериментов — в конце концов, образы могут разогреть тебя так, что последующее использование привычных техник даст неожиданные и впечатляющие результаты.
№ 9: оргазм во сне
С ним сталкивалась каждая вторая женщина, а ученые до сих пор спорят, что было первым — курица или яйцо: сначала мозг возбуждается от эротического сна, а потом следует разрядка, или из-за внезапного возбуждения гиппокамп торопливо подсовывает нам возбуждающий сюжет, который мы помним, проснувшись.
Как испытать оргазм во сне: к сожалению, никаких мануалов не существует. Черт!
И помни: о каком бы оргазме не шла речь, он не цель, а часть процесса. Экспериментируя, всегда сосредотачивайся на удовольствии, которое получаешь, а не на том, чего нужно добиться — это лучший способ увеличить свои шансы достигнуть пика наслаждения.