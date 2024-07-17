Девять видов оргазма, которые должна испытать в своей жизни каждая женщина

Начнем с главного: мы не имеем в виду, что ты обязана испытать все виды оргазмов, которые доступны женщинам. Слово „должна“ здесь имеет другой контекст — ну, знаешь, иногда подруги говорят: „Ты должна посмотреть этот фильм!“ или „Ты должна попробовать это пирожное!“

Мы просто хотим напомнить, что существует множество видов сексуальных удовольствий, и, пожалуй, стоит потратить немного времени на то, чтобы протестировать их: возможно, какое-то станет одним из твоих фаворитов. А теперь, после дисклеймера, давай перейдем к делу!

№ 1: клиторальный оргазм

Клитор — это небольшой половой орган, под завязку набитый чувствительными окончаниями: по подсчетам ученых, в нем содержится больше 10 тысяч нервных волокон (для сравнения — в головке пениса их всего четыре тысячи). „Если вы никогда не испытывали оргазма, то начните с клитора“, — советует секс-терапевтка Ванесса Марин.

Как получить клиторальный оргазм: для начала надо понять, какая стимуляция подходит лучше: прикосновения к самому клитору или косвенные — к его капюшону или половым губам. „Начните с области рядом и постепенно приближайтесь к органу, наблюдая, как реагирует тело. Экспериментируйте с разными типами поглаживаний и легких ударов, пока не найдете подходящие именно вам“, — советует Ванесса.

№ 2: оргазм точки G

Если клитор не могут найти мужчины, то с поисками точки G не справляются ученые — до сих пор ее существование убедительно не доказано. Тем не менее, в ходе опросов многие женщины утверждают, что у них в вогине есть особое чувствительное место, дарящее великолепные оргазмы — и все примерно одинаково говорят о его местоположении.

Как получить оргазм точки G: секс-коуч Эми Левин советует провести собственное исследование — вставить средний палец во влагалище и ощупать его стенку со стороны живота. „Вы найдете область, которая имеет „гофрированную“ текстуру — сгибайте палец движениями „иди сюда“, чтобы ее стимулировать, или используйте для этого вибратор“, — советует Эми.

№ 3: смешанный оргазм